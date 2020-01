Condividi su

Regionali Emilia-Romagna 2020: voto disgiunto decisivo? Ecco cos’è

Si avvicina il voto in Emilia-Romagna, con un teso testa a testa tra il presidente uscente Stefano Bonaccini (sostenuto dal Partito Democratico, Europa Verde, +Europa, Volt, Emilia Romagna Coraggiosa e dalla lista Bonaccini Presidente) e Lucia Borgonzoni (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo-Il Popolo della Famiglia, Borgonzoni Presidente e Giovani per l’Ambiente). Gli ultimi sondaggi marcavano una distanza tra i due candidati di appena un paio di punti, con il presidente uscente in leggero vantaggio. Tra i fattori da tenere in considerazione per questa tornata elettorale – che sembra assumere un grande peso anche per la scena politica nazionale – vi è il voto disgiunto. Perché può essere importante, se non decisivo, per decretare la vittoria dell’uno o dell’altro schieramento?

Bonaccini e Borgonzoni: testa a testa nelle Elezioni Regionali Emilia-Romagna

Come la gran parte dei nostri lettori sapranno, il voto disgiunto consiste nella possibilità di esprimere una preferenza per la lista di un determinato colore e il candidato presidente di un’altro schieramento. Se il voto disgiunto sembra non essere particolarmente interessante per gli elettori delle forze che sostengono i due candidati principali, sì potrebbe esserlo per gli elettori del Movimento 5 Stelle e di forze politiche minori.

Occhio agli elettori del M5S

Ricordiamo che i pentastellati hanno candidato Simone Benini (individuato attraverso il voto sulla piattaforma Rousseau). Tra gli altri candidati con poche chance di entrare in Consiglio Regionale troviamo Stefano Battaglia (Movimento 3V) Laura Bergamini (Partito Comunista), Marta Collot (Potere al Popolo) e Stefano Lugli (L’Altra Emilia-Romagna). Nel complesso, seguendo i sondaggi, si potrebbe pensare a circa un 10% dell’elettorato emiliano e romagnolo che potrebbe dare il voto alla propria lista di riferimento e decantarsi altresì per uno tra Bonaccini e Borgonzoni. Chiaramente, gli elettori del Movimento 5 Stelle possono risultare l’ago della bilancia nella corsa a due alla presidenza della Regione.

Il 26 gennaio, segui la diretta con noi

Il 26 gennaio segui la diretta con Termometro Politico: vi aggiorneremo fin dalle prime ore del mattino sull’avanzamento del processo elettorale, umori e sensazioni. Poi, in nottata, l’aggiornamento continuo e in tempo reale sullo scrutinio. TP seguirà anche l’importante tornata elettorale in Calabria. Lì, la partita sembra già chiusa, con il centrodestra in netto vantaggio sul centrosinistra. Jole Santelli, candidata del centrodestra, sembra avere la vittoria in pugno con i sondaggi che mostrano una forbice di consenso tra il 50 e il 54%. L’imprenditore Pippo Callipo, sostenuto dalle forze di centrosinistra, si fermerebbe invece quasi 20 punti sotto, tra il 32 e il 36%.

