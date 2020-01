Condividi su

Figli: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Siete in cerca di una divertente commedia che offra anche interessanti spunti di riflessione? Allora Figli potrebbe fare al caso vostro! La spassosa pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 23 gennaio 2020, rappresenta il secondo lungometraggio diretto da Giuseppe Bonito, assistente alla regia in opere come Copperman, Cacciatore – The Hunter, La linea verticale, Sirene, Ugly Nasty People, Le ultime cose e Un fidanzato per mia moglie.

Il film dai toni drammatici, prodotto da Wildside/Vision Distribution e sceneggiato da Mattia Torre, ha potuto contare sulla fotografia di Roberto Forza, il montaggio di Giogiò Franchini mentre le musiche sono state affidate a Giuliano Tavini e Carmelo Travia. Ma qual è la sinossi di Figli?

Figli: trama e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, il lungometraggio di Giuseppe Bonito approderà al cinema giovedì 23 gennaio 2020. L pellicola segue le vicende di Nicola e Sara, coppia innamorata e felice che vive la propria storia con serenità e gioia assieme alla loro bambina. Le giornate scorrono senza particolari problemi fino a quando la donna non scopre di essere incinta. Se inizialmente i due compagni si fanno forza e immaginano quanto sia bello avere due figli, ben presto la loro famiglia perfetta inizia a mostrare i primi segni di squilibrio.

L’arrivo infatti del piccolo Pietro mette infatti sconvolge la quotidianità dei protagonisti che si ritrovano oberati dagli impegni, senza tempo da dedicare a se stessi e alla loro storia. Passo dopo passo emergeranno vecchi rancori, questioni in sospeso e insoddisfazioni che metteranno a rischio la relazione tra Nicola e Sara.

Il cast del film

In Figli Valerio Mastandrea interpreta Nicola mentre Paola Cortellesi è Sara. Hanno recitato nel film anche Stefano Fresi e Andrea Sartoretti.

Completano il cast Gianfelice Imparato, Paolo Calabresi e Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo e Carlo Luca De Ruggieri.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]