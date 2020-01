In the Trap – Nella trappola: la trama, il cast e le anticipazioni del film horror a breve in programmazione nelle sale cinematografiche.

In the Trap – Nella trappola: trama, cast e anticipazioni del film

Amanti dell’horror gioite, a breve approderà sul grande schermo di In the Trap – Nella trappola. La pellicola da brivido, sceneggiata da Daniele Cosci e secondo il sito comingsoon in uscita nelle sale cinematografiche dal 23 gennaio 2020, è stata diretta da Alessio Liguori, regista noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come La più bella del mondo, La direzione, Report 51, Ora: Brilha, Drakly e Shortcut.

Il lungometraggio dai toni cupi e inquietanti, prodotto da Dreamworldmovies, Mad Rocket Entrainment e diffuso da Zenit Distribution, ha potuto contare sulle musiche di Massimiliano Mechelli, la fotografia di Luca Santagostino mentre il montaggio è stato affidato a Jacopo Reale. Ma vediamo insieme la sinossi di In the Trap!

In the Trap – Nella trappola: trama e anticipazioni del film

In the Trap segue le vicende di Philip, trentenne solitario che lavora come correttore di bozze. Da ben due anni il giovane uomo non esce dalla sua dimora a causa di una forza maligna che lo blocca e lo tormenta continuamente rendendogli l’esistenza un inferno. Con il passare del tempo, la vittima dello spirito demoniaco è certa che l’oscura presenza voglia possederlo e, nonostante il desiderio di scappare il più lontano possibile dalla propria dimora, non riesce a fuggire dalla sua abitazione.

Un giorno però Philip conosce Simona, inquilina del piano di sopra, e le confessa la terrificante esperienza che sta vivendo. La donna, sicura che siano solo fantasie, convince il vicino che quello che vede è solo frutto della sua immaginazione. Tuttavia ben presto una spaventosa verità travolgerà i protagonisti di In the Trap.

Il cast del film

Nel film David Bailie interpreta padre Andrew mentre Robert Nairne è la presenza demoniaca. Paola Bontempi veste i panni di Rose, Jamie Paul quelli di Philip e Delena kidd è la donna anziana. Hanno partecipato a In the Trap anche Sonya Cullingford nella parte di Catherine e Amelia Clay in quella della giovane donna.

Jude Forse ricopre il ruolo del giovane Philip e Miriam Galanti quello di Sonia. Completa il cast dell’horror Leila Gauntlett che è Isidore.

