Tianhe, stazione spaziale cinese pronta nel 2022. Il test dei prototipi

Il prototipo del modulo centrale di quella che sarà la futura stazione spaziale Cinese, chiamato Tianhe (Via Lattea) è arrivato in questi giorni presso il centro di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia di Hainan. Insieme al modulo centrale, anche il prototipo di una navicella per equipaggio di nuova generazione.

Tianhe sarà sottoposto nei prossimi giorni ad alcuni test insieme al razzo vettore Long March-5B, il quale verrà utilizzato per assemblare la stazione nello spazio. Il volo inaugurale del modulo centrale con equipaggio è previsto per metà 2020 e la Cina intende completare i lavori della propria stazione spaziale intorno al 2022.

“Il primo volo servirà a verificare le prestazioni del Long March-5b che dovrebbe avere maggiori capacità di carico del suo predecessore” ha spiegato Hao Chun, direttore dell’Engeneering Office della CMSA, confermando che le missioni già pianificate per costruire Tianhe sono 12.

I dettagli di Tianhe

L’osservatorio spaziale avrà la forma di una “T”, al centro il modulo centrale Tianhe e le capsule adattate a laboratori poste sui lati, chiamate Wentian e Mengtian. Inoltre questo progetto prevede il lancio di un’ulteriore capsula per un grande telescopio ottico, il quale orbiterà assieme alla stazione spaziale e di cui gli astronauti si serviranno.

Il modulo centrale avrà infatti la funzione di centro di comando e di controllo dell’intera stazione spaziale ed è il più grande modulo mai costruito fin’ora in Cina, lungo 16,6 metri per 4,2 di diametro e un peso al decollo di 22,5 tonnellate è in grado di ospitare fino a 3 astronauti.

Per quanto riguarda invece la navicella per equipaggio di nuova generazione, essa è lunga 8,8 metri e possiede un peso al decollo di 21,6 tonnellate. Questa navicella sarà utilizzata per il trasporto degli astronauti verso la stazione spaziale e, in futuro, anche per le missioni che li porteranno sulla Luna.

