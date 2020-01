Reggina-Virtus Francavilla è un match valido per la 20esima giornata del campionato di C: fischo d’inizio previsto per le 20.45 di mercoledì 22 gennaio.

Reggina-Virtus Francavilla: probabili formazioni, quote e pronostico

Reggina-Virtus-Francavilla è un match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di mercoledì 22 gennaio allo stadio Granillo.

La preview di Reggina Virtus Francavilla:

La Reggina ha fatto il vuoto tra sé e le inseguitrici a suon di vittorie, una dopo l’altra: i punti di distanza dalla seconda in classifica, il Bari, sono nove e il suo destino sembra già segnato, ovvero volare in Serie B al termine della stagione. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate per i calabresi: a farne le spese, questa volta, sarà la Virtus?

Momento diametralmente opposto per la Virtus Francavilla si trova in bilico un punto sopra la zona playout e non sta vivendo un buon periodo di forma: soltanto una vittoria nelle ultime cinque partite disputate. Servirà un riscatto immediato, ma la Reggina è il peggiore avversario che potesse capitae in questo momento.

Le probabili formazioni del match

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Sounas, Liotti; Sarao, Corazza.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-1-2): Poluzzi, Di Cosmo, Bovo, Vazquez, Nunzella, Delvino, Albertini, Caporale, Sparandeo, Perez, Risolo.

Reggina-Virtus Francavilla: le quote e il pronostico del match

Pronostico già scritto secondo i bookmakers, e partita senza storia: quota dell’1 di 1,29, x data a 5, mentre l’improbabile successo della squadra ospite paga 11 volte la quota iniziale. Molto probabile che la Reggina vinca il match senza difficoltà segnando anche più di 2 gol.

