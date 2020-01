Cesena-Carpi è un match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie C: fischio d’inizio previsto per le 18.30 di mercoledì 22 gennaio.

Cesena-Carpi: probabili formazioni, quote e pronostico

Cesena-Carpi è un match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie C: fischio d’inizio previsto per le ore 18.30 di mercoledì 22 gennaio allo stadio Manuzzi di Cesena.

La preview di Cesena-Carpi

Il Cesena è ben lontano dal proprio obiettivo stagionale, quello della promozione, per via di un rendimento a dir poco altalenante: non è un caso che nelle ultime cinque partite gli emiliani abbiano ottenuto soltanto una vittoria, oltre a due pareggi e altrettante sconfitte. Nell’ultimo turno, il rocambolesco 3-3 contro la Virtus Verona ha però ridato fiducia alla squadra. Le prime tre della classe corrono, e tra queste c’è proprio il Carpi, prossimo avversario dei bianconeri.

Proprio il Carpi dovrà per forza rialzare la testa dopo l’inaspettato stop dello scorso turno contro il Vicenza, che ha messo fine a una serie positiva di sei partite tra vittorie e pareggi. La classifica parla chiaro: gli emiliani sono terzi a +4 sulla prima inseguitrice che è il Sudtirol, ma questo non tranquillizza di certo i biancorossi, che per ottenere la promozione in B dovranno accelerare il passo.

Le probabili formazioni del match

CESENA (3-4-3): Marson; Brignani, Maddaloni, Sabato; Zampano, Franco, Rosaia, Valeri; Zerbin, Butic, Zecca.

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Saric; Jelenic; Vano, Biasci.

Cesena-Carpi: quote e pronostico

Quote interessanti per gli scommettitori: per i bookmakers la vittoria del Cesena paga 4 volte la posta iniziale, il pareggio è dato a 3,20, mentre il successo del Carpi è quotato 2. Una quota consigliata potrebbe essere quella della doppia chance X2+GG.

