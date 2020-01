Condividi su

Regrowth: titolo e anticipazioni nuovo album. Quando esce

Arrivano dalla Sardegna, sono un quintetto e il loro genere è quel melodic hardcore/metalcore che è una delle tendenze recenti della musica “dura”: sono i Regrowth, che hanno in serbo un album, Lungs, in arrivo a breve. Intanto hanno reso pubblico il singolo Surfacing, che ci dà un’idea di cosa aspettarsi da loro.

Clicca qui per tutte le ultime uscite, tour e anticipazioni della nostra sezione dedicata alla musica

Quattro anni di carriera e un EP

La scena hardcore di Cagliari vede dal 2016 tra i suoi protagonisti i Regrowth, che sono in procinto di pubblicare un nuovo album durante il 2020. Il nome è già stato scelto, Lungs, e sarà una dimostrazione del percorso fatto in questi quattro anni, durante i quali sono stati autori, nel 2018, di This Time I’m No Longer Alone, un EP contenente cinque tracce e hanno acquisito una notevole esperienza dal vivo e interagito con alcuni tra i più importanti esponenti dell’hardcore (non solo isolano). Il 13 Gennaio, tappa di avvicinamento all’esordio sulla lunga distanza, i Regrowth hanno fatto uscire Surfacing, singolo da cui è stato realizzato anche un video.

Il significato di Surfacing, nuovo singolo dei Regrowth

È il frontman Mario Camarda che si incarica di presentarli:

“I Regrowth nascono nel 2016 dall’esigenza di pestare forte e velocemente. Il nome riprende il concetto di ricrescita personale e di rinascita”. Il singolo Surfacing scandaglia i processi psichici di un individuo che, in preda a una crisi di ansia, si ritrova a dover sostenere un discorso. Anche qui, Camarda è l’interlocutore ideale per spiegarne il significato: “Sono tante frasi sconnesse e messe insieme che trovano una giustificazione alla fine della canzone, in cui viene detto: “Porta avanti parole senza significato”. Ciò sta ad indicare la poca propensione al dialogo in quel preciso momento”.

Il pezzo è breve – 1,23 minuti – com’è tradizione del genere, e riesce a trasmettere benissimo quelle sensazioni di disagio che i Regrowth vogliono rappresentare.

REGROWTH - SURFACING - HARDCORE WORLDWIDE (OFFICIAL D.I.Y. VERSION HCWW)

Watch this video on YouTube

Regrowth: Cosa aspettarsi da Lungs?

È invece il chitarrista Lorenzo Mariani, che insieme a Mario Camarda, all’altro chitarrista Sebastian Mocci, al bassista Daniele Melis e al batterista Nicola Collu forma i Regrowth, a fornire utili informazioni sul prossimo Lungs, album che dovrebbe esordire entro l’anno: “Tutti i brani parlano dei vari aspetti dei momenti brutti che può vivere una persona”. Ritorna così anche nel disco la principale tematica della band sarda: gettare uno sguardo indagatore sull’essere umano nel momento in cui si scopre indifeso, con percezioni disturbanti che lo gettano in un vortice di sentimenti negativi. Del resto, il disclaimer che campeggia sulle pagine social dei Regrowth è “Fast music for sad people”.

Un aiuto dalla Deadship Crew

I Regrowth fanno da breve tempo parte di Deadship Crew, un collettivo che si propone di sostenere professionalmente la musica e l’arte underground. Questo li aiuterà, oltre che a sviluppare più efficacemente i loro progetti discografici, anche ad espandere la loro esperienza on stage. A questo proposito, la band sarà presente allo Strikedown Festival Cueva Rock Live, giunto alla seconda edizione, che si terrà a Quartucciu il 28 e 29 Febbraio 2020. Il festival sarà un modo, non solo per i Regrowth, di onorare la memoria di Carlo Articolo, una delle figure più importanti della musica della Sardegna, che ha fortemente voluto lo Strikedown Festival e che è venuto a mancare il 23 Agosto 2018.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]