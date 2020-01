Condividi su

Canale 34 Mediaset: al via Cine34, ecco la programmazione

Nasce il nuovo canale di Mediaset – Cine34 – destinato interamente ai film cinematografici di produzione italiana. Ha debuttato il 20 gennaio 2020: ecco com’è andata l’inaugurazione del nuovo canale e qual è la programmazione prevista.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Cos’è Cine34, il nuovo canale Mediaset

Per gli amanti del cinema non poteva esserci una notizia migliore: Mediaset ha inaugurato un nuovo canale interamente dedicato al cinema italiano in ogni suo genere. Si tratta di Cine34 e non si tratterà di una rete esclusiva e riservata solo a chi paga un abbonamento mensile, anche se sarà disponibile ugualmente su Sky al canale 327. Insomma, un canale come Cine34 ci voleva proprio, un prodotto interamente italiano che rende omaggio ai più bei film usciti nei grandi schermi sin dagli albori del cinema.

Per l’inaugurazione del nuovo canale, Mediaset ha reso omaggio a Federico Fellini, il grande regista italiano produttore di alcune delle migliori pellicole. Era infatti il 20 gennaio la data del suo centesimo compleanno e la rubrica mandata in onda su Cine34 è stata soprannominata “Fellini 100”. Un grande successo, visti i numeri degli ascolti che sono stati registrati grazie alla messa in onda dell’amata pellicola “La Dolce Vita”.

Su Cine34 andranno in onda film di vario genere ma soprattutto di diverse epoche: a partire dagli anni ’30 sino ai giorni nostri, la programmazione del nuovo canale Mediaset prevede pellicole in grado di accontentare una vasta area di pubblico. Dagli horror fino ai film d’autore, passando per quelli d’azione, il palinsesto è interessante, ma soprattutto vario: oltre tremila i film che il nuovo canale ha nel suo catalogo, tra cui molti inediti e altri disponibili solo per Mediaset.

Sono stati i due direttori Mediaset – Marco Costa e Diego Castelli – ad aver orgogliosamente presentato il nuovo Cine34, dichiarando che la televisione italiana necessitava di una rete dedicata interamente ai film nostrani.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]