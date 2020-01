Olden, residente a Barcellona, ma di origini perugine, ha in programma per il 21 Febbraio l’uscita di Prima Che Sia Troppo Tardi, un concept-album.

Condividi su

Olden, nuovo album: significato, titolo e canzoni

Olden, nuovo album: significato, titolo e canzoni

Olden, cantautore originario di Perugia, è impegnato a presentare il suo nuovo Prima che sia Tardi, quinto album della sua carriera. Il disco è affiancato dal singolo Aquilone, uscito il 15 Gennaio. Prima Che Sia Tardi, un concept-album, sarà invece disponibile a partire dal 21 Febbraio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Il singolo Aquilone

Dopo nove anni di carriera e quattro album pubblicati, il perugino Olden, che ormai da tempo -- undici anni -- vive a Barcellona, sta per far uscire Prima Che Sia Tardi. A precedere il nuovo album c’è il singolo Aquilone, che l’autore ha pubblicato il 15 Gennaio solo in digitale. Il brano è illustrato da un video in bianco e nero, girato in un piccolo teatro della capitale catalana. Per la realizzazione del filmato è stato coinvolto Fabrizio Rossetti, professionista conosciuto a livello globale, e gli attori Younes Bachir, Mimi Jasmine Salley, Michela Pes e Aislinn Bowers. Uno splendido risultato per Olden, un video che rimane davvero impresso.

La tracklist di Prima Che Sia Tardi, nuovo disco di Olden

Prima Che Sia Tardi, oltre che nella versione in italiano, si potrà ascoltare anche in spagnolo e catalano. L’album è disponibile in formato sia fisico, CD e disco in vinile, che in quello digitale per la versione italiana, mentre per le altre due l’unico supporto sarà quello digitale. Il quinto progetto discografico di Olden è stato prodotto da Flavio Ferri e distribuito da Vrec Music Label. Ecco la tracklist:

Prima Che Sia Tardi (Prologo)

Il Giorno Della Gloria

Aquilone

L’oca Nera

La Nostra Idea

Mare Tranquillo

Non Tu, Noi

Cuore Mio

Il Clown

Puntuale (Epilogo)

+ Bonus Track: Fiume Amaro (Olden feat. Umberto Maria Giardini)

🔴 OLDEN / Aquilone (Official video)

Watch this video on YouTube

Il concept alla base di Prima Che Sia Tardi

Olden per Prima Che Sia Tardi ha tratto spunto da un breve racconto che lui stesso ha scritto. Il concept alla base del disco è raccontare una storia nella quale gli elementi negativi -- l’odio razzista, la prevaricazione, la brutalità, l’oppressione, la ricerca della libertà -- non sono mai fine a se stessi, ma sempre accompagnati da elementi positivi, che condurranno, nel finale, alla sconfitta dell’Oca Nera, simbolo negativo, portabandiera di un’ideologia retriva e carica di pregiudizi, che può causare la rovina, sia fisica che morale, di chiunque provi ad opporsi, fino a pretendere di negare ai protagonisti, che appartengono a etnie diverse, la possibilità di amarsi, poiché rinviene in questo sentimento la versione negativa dei valori che stanno alla base del suo modo di pensare, rappresentando quindi tutto ciò che maggiormente teme.

Olden per promuovere il disco ha in programma anche un tour che coprirà Italia e Spagna: il 19 Febbraio sarà ad Alessandria (L’Isola Ritrovata), il 20 a Perugia (Marla), il 22 a Modena (Arci Ribalta), il 24 a Roma (Teatro Arciliuto), il 14 Aprile a Milano (Corte dei Miracoli).

Olden: perugino, ma residente a Barcellona

Davide Sellari, alias Olden, è nato a Perugia. Il debutto avviene con il disco omonimo, che canta in lingua inglese; a questo seguono altri progetti, cantati in Italiano: Sono Andato A Letto Presto, del 2014, a cui segue nel 2017 Ci Hanno Fregato Tutto, dalle inaspettate venature punk. Con A60, album nel quale reinterpreta canzoni degli Anni Sessanta, giunge, nel 2019, in finale al Premio Tenco. Le ultime notizie vedono Olden impegnato a organizzare la promozione del suo quinto album in studio, Prima Che Sia Troppo Tardi.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]