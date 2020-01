Condividi su

Empoli-Chievo: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv

Empoli-Chievo è un match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B: sarà il primo anticipo, con fischio d’inizio previsto per le ore 21.00 di venerdì 24 gennaio allo stadio Castellani di Empoli.

La preview di Empoli-Chievo

L’Empoli è senza alcun dubbio l’autentica sorpresa in negativo di questo girone d’andata di Serie B: la squadra toscana è retrocessa nella scorsa stagione sfiorando l’impresa salvezza all’ultima giornata contro l’Inter, ed era ripartita dalla B con l’unico obiettivo di risalire immediatamente, tramite playoff o promozione diretta. Qualcosa, evidentemente, è andato storto e adesso l’Empoli lotta per non retrocedere in Serie C. Finisse oggi il campionato, dovrebbe disputare i playout. Zero vittorie nelle ultime cinque partite obbligano i toscani ad una risposta, sul campo.

Anche dall’altra parte c’è una delusa del campionato di B. Il Chievo ha infatti perso troppo terreno rispetto alle prime della classe ma si ritrova comunque in piena zona playoff, con una promozione diretta ancora a portata, visto il grande numero di partite ancora rimanenti. Anche per i clivensi non è un periodo d’oro, visto che nelle ultime cinque gare giocate soltanto una volta hanno ottenuto i tre punti.

Le probabili formazioni di Empoli-Chievo

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Balkovec, Romagnoli, Maietta, Fiamozzi; Bandinelli, Stulac, Ricci; Tutino, Mancuso, La Gumina

Allenatore: Muzzi

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Frey, Leverbe, Cesar, Cotali; Segre, Obi, Garritano; Vignato; Meggiorini, Djordjevic

Allenatore: Marcolini

Le quote e il pronostico della partita

Partita equilibrata e dall’esito per nulla scontato secondo i bookmakers: la quota dell’1 si attesta sul 2.25, x a 2,95, mentre la vittoria esterna del Chievo pagherebbe 3 volte la puntata iniziale. Pronostico consigliato Goal: infatti entrambe le squadre non vivono un momento eccezionale e concedono spesso tante occasioni da gol agli avversari.

Empoli-Chievo: dove vedere il match in diretta tv o streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati su DAZN. Streaming gratuito disponibile su Rai Play.

