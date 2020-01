Uscirà tra non molto il nuovo film The Rhythm Section, la cui protagonista è Blake Lively. Ecco quando sarà disponibile sui grandi schermi e la trama.

The Rhythm Section: trama, cast e anticipazioni

Uscirà tra non molto il nuovo film The Rhythm Section, la cui protagonista è la star americana Blake Lively. Tratto dal libro di Burnell, ecco quando sarà disponibile sui grandi schermi e qual è la trama.

The Rhythm Section: la trama ed il cast che lo compone

Conosciuta grazie alla serie televisiva di grande successo Gossip Girl, Blake Lively è la protagonista della storia di The Rhythm Section, il nuovo film previsto in uscita per il 2020. La pellicola è tratta da un romanzo che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e la curiosità di vedere com’è stata realizzata si fa sempre più grande.

La Lively è Stephanie Patrick, una donna la cui vita è stata profondamente sconvolta da un triste episodio: i suoi famigliari sono morti durante un disastro aereo ma le dinamiche dell’incidente non l’hanno mai convinta del tutto. A distanza di qualche anno dalla strage, Stephanie scopre che probabilmente non si trattava di un brutto scherzo del destino ma piuttosto di qualcosa premeditato ed alquanto misterioso.

Desiderosa di giustizia, la protagonista di The Rhythm Section studierà una strategia per cercare di ottenere il maggior numero di informazioni relative all’incidente ed arrivare al responsabile che ha causato la morte della sua famiglia, cercando in ogni modo di vendicarsi.

Il film The Rhythm Section uscirà prima negli Stati Uniti – dove è stato girato – a fine gennaio 2020, successivamente inizierà ad essere tradotto e distribuito anche negli altri paesi del mondo. In Inghilterra uscirà un mese dopo (a fine febbraio), mentre in Italia si prevede il debutto sui grandi schermi verso la primavera 2020.

Nel cast, oltre a Blake Lively (dimenticatevi i suoi lunghi capelli biondi, per il film la vedremo con un look totalmente opposto), Richard Brake e Max Casella. A dirigere le riprese del film sarà Reed Morano, il quale ha dichiarato di esser rimasto il più fedele possibile alle pagine del romanzo, al fine di non deludere le migliaia di fan che l’hanno amato.

