Just Charlie – Diventa chi sei: la trama, il cast e le anticipazioni del film in programmazione nelle sale cinematografiche.

Condividi su

Just Charlie – Diventa chi sei: trama, cast e anticipazioni del film

Seppur con un certo ritardo, finalmente a breve approderà sul grande schermo Just Charlie – Diventa chi sei. La pellicola del 2017, sceneggiata da Peter Machen e in programmazione nelle sale cinematografiche dal 23 gennaio 2020, è stata diretta da Rebekah Fortune, regista britannica noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Something Blue, Grown Up, Mustn’t Grumble, Sex, Love, Other, Squidge e Deadly Intent.

Il lungometraggio dai toni drammatici, prodotto da Seahorse Films e distribuito da Valmyn e Wanted, ha potuto contare sulla fotografia di Karl Clarke, il montaggio di Erline O’Donovan mentre le musiche sono state affidate a Yann McCullough e Darryl O’Donovan. Ma vediamo insieme la sinossi di Just Charlie!

Just Charlie – Diventa chi sei: trama e anticipazioni del film

La pellicola racconta la storia di Charlie, teenager inglese che vive assieme alla sua famiglia ed è un astro nascente del calcio. Il ragazzino infatti, nonostante la giovane età, già è stato adocchiato da alcuni talent scout che cercano proprio campioni in erba da inserire poi nel proprio team. L’adolescente viene notato dal Manchester City, una delle quadre più importanti del Paese, che gli propone un contratto.

La grande occasione non sembra però rendere felice il protagonista che nasconde un mondo di sofferenza e dolore. Charlie infatti non sente che il proprio corpo gli appartenga e si sente a suo agio solo quando si veste da donna. L’atleta quindi dovrà prendere un decisione importante: compiacere il padre e accettare l’offerta o lottare per essere finalmente felice. Come finirà Just Charlie?

Il cast del film

In Just Charlie Harry Gilby interpreta Charlie Lyndsay mentre Scot Williams è Paul. Mark Carter veste i panni di Wayne McCulloch, Travis Blake Hall quelli di Tommy Robson e Jeff Alexander è Tony Robson. Inoltre Karen Bryson recita la parte di Claire Robson, Peter Machen quella di Mick Doyle e Elinor Machen-Fortune è Eve.

Hanno partecipato al film Patricia Potter nel ruolo di Susan, Jess Collett quello di Imogen Marshall e Megan Rose O’Boyle è la shop assistant. Susan Fortune, Caroline Nash, Maria O’Brien e Katie Gilby sono rispettivamente Denise, Jackie, Karen e Annabelle. Infine Katie Thorne indossa le vesti di Milly, Janine Hipkins quelle di Sophie ed Eva Williams è Gemma.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]