Lincoln Rhyme: trama, cast e anticipazioni serie tv

Il 10 gennaio 2020 è andata in onda la prima puntata di Lincoln Rhyme – Hunt for the Bone Collector, serie tv tratta dai romanzi di Jeffery Deaver.



Lincoln Rhyme è un criminologo forense, consapevole di essere tra i migliori del settore, rimasto paralizzato dopo aver sfiorato la morte in servizio. Nonostante la sua condizione lo costringa a letto, egli continua il suo lavoro con la stessa tenacia, facendo affidamento sugli agenti sul campo.

Gli episodi seguono la collaborazione tra Amelia Sach, agente di polizia, e l’eccentrico criminologo. I due partner affrontano un killer diverso ogni episodio, avvicinandosi sempre di più al Collezionista. Con l’iniziale dinamica di braccio e mente, si vedrà presumibilmente l’evolversi del rapporto tra i due poliziotti. Se l’intelligenza del esperto forense viene posta come superiore, la collaborazione gli risulta necessaria per poter perseguire ciò che gli riesce meglio.

Lincoln Rhyme -- Prima serie di romanzi, poi film. Ora serie tv

La versione della NBC segue il film del 1999, The Bone Collector, interpretato da Denzel Washington, Angelina Jolie, Michael Rooker, Ed O’Neill e Queen Latifah.

La serie quindi riprende solo alcuni dei personaggi già visti nella pellicola diretta da Philip Noyce, per via della dispersione della storia in diversi episodi (cosa però che faciliterebbe il riferimento ai diversi romanzi dell’autore, per quando sia da capire fino a che punto la serie si affiderà ad essi, visto che la trama di The Bone Collector si ricollega solo a uno dei racconti). C’è sempre la possibilità che si decida di sfruttare anche le altre storie create da Deaver, ma è ancora presto per dirlo.

Cast e trailer della serie tv

I due protagonisti della serie, interpretati nel film da due mostri sacri del calibro di Denzel Washington e Angelina Jolie, avranno i volti di Russel Hornsby (Seven Seconds) e Arielle Kebbel (The Vampire Diares), nonché unici regular della stagione. Gli altri attori, infatti, cambieranno presumibilmente di puntata in puntata, così come il regista: l’episodio pilota è stato diretto da Seth Gordon, mentre il secondo – andato in onda il 17 gennaio – ha seguito l’impronta di Melanie Mayron.

Di seguito il trailer della serie NBC.



LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE COLLECTOR Official Trailer (HD) NBC

Watch this video on YouTube

