May the Devil Take You 2: la trama, il cast e le anticipazioni. Quando esce il nuovo film horror diretto da Timo Tjahjanto.

Condividi su

May the Devil Take You 2: trama, cast e anticipazioni. Quando esce l’horror

Gli amanti del genere horror attendono con ansia l’uscita di May the Devil Taky You 2. La pellicola indonesiana, disponibile in patria da giovedì 27 febbraio 2020, è stata diretta da Timo Tjahjanto, regista noto al grande pubblico per aver firmato opere come Takut: Faces of Fear, Macabre, The ABCs of Death, Killers, Headshot, The Night Comes for Us e Portals.

Il lungometraggio da brivido, sequel dell’omonimo film del 2018 e il cui titolo originale è Sebelum Iblis Menjemput, ha potuto contare sulle musiche di Fajar Yuskemal, la fotografia di Batara Goempar Siagian mentre il montaggio è stato affidato a Teguh Raharjo. Ma vediamo insieme la sinossi!

May the Devil Take You 2: trama e anticipazioni. Quando esce l’horror

Come già detto in apertura di articolo, May the Devil Take You 2 uscirà in patria il 27 febbraio 2020. La pellicola racconta la storia di Alfie, giovane donna sofferente che sta vivendo un periodo davvero difficile della sua vita. Sola e depressa, a peggiorare le cose si aggiunge il fatto che il padre, da cui si era allontanata tempo prima, è allettato.

La protagonista allora decide di tornare a casa per scoprire cosa sia successo all’uomo e se la sua condizione di salute sia in qualche modo collegata alla strana morte della madre. Successivamente poi giunge sul posto anche la sorellastra di Alfie e ben presto si troveranno coinvolte in una spirale di follia e orrore inimmaginabile.

Il cast del film

In May the Devil Take You 2 Chelsea Islan interpreta Alfie mentre Karina Salim è Martha. Shareefa Daanish veste i panni di Jenar, Baskara Mahendra quelli di Budi e Lutesha è Kristi.

Inoltre Arya Vasco recita la parte di Leo, Widika Sidmore quella di Gadis e Hadijah Shahab è Nara. Hanno partecipato al film anche Ruth Marini nel ruolo della sacerdotessa, Aurélie Moeremans in quello di Dewi.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]