Virtus Entella-Cremonese: probabili formazioni, quote e dove vederla in tv

Virtus Entella-Cremonese è un match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di sabato 25 gennaio allo stadio Comunale.

La preview di Virtus Entella-Cremonese

La Virtus Entella, fino a questo momento, può vantare un rendimento nettamente al di sopra delle aspettative: partita per ottenere una salvezza tranquilla, la squadra ligure si ritrova con merito al quarto posto in classifica, in piena zona playoff, ad appena quattro punti di distanza dal Crotone, terzo. Nelle ultime cinque partite, per i liguri sono arrivate due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. L’occasione per accorciare ancora di più in classifica è ghiotta.

Situazione paradossale, invece, in casa Cremonese: dopo una campagna acquisti che aveva fatto sognare i tifosi, la squadra non è riuscita a ripagare sul campo le aspettative, rendendosi protagonista di un rendimento anonimo e negativo: diciassettesimo posto in classifica, peggior attacco (soltanto 13 le reti messe a segno), con una partita ancora da recuperare. Servirà una risposta al più presto, se consideriamo che nelle ultime cinque giornate soltanto una volta i lombardi hanno ottenuto la vittoria.

Le probabili formazioni di Virtus Entella-Cremonese

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro; Chiosa; Pellizzer; Sala; Nizzetto; Paolucci; Eramo; Schenetti; Morra; Mancosu

Allenatore: Boscaglia

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo; Claiton; Ravanelli; Mogos; Arini; Castagnetti; Deli; Migliore; Palombi; Ciofani.

Le quote e il pronostico del match

L’esito della partita non è però del tutto scontato secondo i bookmakers: la quota dell’1 si attesta sul 2,3, x pagato a 2,9, mentre la vittoria esterna paga 3 volte e mezzo la quota iniziale. Non può che essere consigliata la quota dell’1.

Virtus Entella-Cremonese: dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

