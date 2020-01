Condividi su

Vivere senza permesso 2: trama, cast e anticipazioni serie tv

Netflix domina la scena. I riconoscimenti ai Golden Globe e le nomination agli Oscar sono solo la punta dell’iceberg dell’offerta audiovisiva della piattaforma streaming. Restando nel gioco delle lodi, le serie di origine spagnola stanno via via trovando consenso presso l’audience, garantendo un’importante fetta di score a Netflix. La casa di carta e Vivere senza permesso sono, infatti, tra le serie più apprezzate dagli abbonati e non solo. La seconda torna dal 31 gennaio 2020 con la seconda stagione.

Vivere senza permesso – prima stagione.

Vivere senza permesso (Vinir sin permiso) è una serie televisiva spagnola ideata da Aitor Gabilondo e trasmessa su Telecinco. Gli episodi si articolano tra passato e presente nella città immaginaria di Oeste. Nemo Bandeira (Jose Coronado) ha ottenuto ricchezza e stabilità, ma il suo è un passato di affari illeciti e narcotraffico. A Bandeira viene diagnosticato il morbo di Alzheimer, malattia che l’uomo cerca di nascondere per non ledere alla sua immagine. Egli decide tuttavia che è giunto il momento di scegliere il suo successore. I figli – dapprima disinteressati – competono per essere scelti; il figliastro dell’imprenditore non assomiglia davvero al padre, nonostante abbia le carte in regola per prendere il suo posto. Questa mancanza di fiducia spingerà Mario a diventare il principale nemico del patrigno, nonché di Nina e Carlos (eredi per diritto).

Probabile cast della seconda stagione

Non si sa ancora molto sulla nuova tranche di episodi disponibili da fine mese.

Il cast dovrebbe contare sui principali della precedente. Dovremmo dunque ritrovare José Coronado (Nemo Bandeira), Álex González (Mario Mendoza) e Claudia Traisac (Lara Bandeira), Pilar Castro (moglie di Nemo), Giulia Charm (figlia di Nemo), Àlex Monner (figlio di Nemo), Malcolm Sousa (avvocato dell’azienda di Nemo) e Ledicia Sola (Elisa Carballo, avvocato e moglie di Mario Mendoza).

