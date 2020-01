Condividi su

Calendario concerti weekend 24-26 gennaio 2020: ecco il programma

Il weekend è il periodo migliore per andare a un concerto. Come al solito, l’offerta degli spettacoli musicali nel fine settimana è davvero immensa e può soddisfare ogni preferenza musicale. Eccovi un calendario dei concerti del weekend il più possibile esaustivo.

24 Gennaio: su tutti D’Alessio, D’Angelo e Nicolò Fabi

Nella serata di venerdì 24 Gennaio, il calendario dei concerti si apre con le performance di due tra i più noti esponenti della musica di Napoli, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, di scena nella Capitale, al Palazzo dello Sport. Altro nome di rilievo è quello di Nicolò Fabi:

Gigi D’Alessio Palazzo dello Sport Roma

Nino D’Angelo Palazzo dello Sport Roma

Niccolò Fabi Teatro delle Muse Ancona

In programma anche:

Diaframma Teatro La Claque Genova

Massimo Volume Santeria Toscana 31 Milano

Gazzelle Palacatania Catania 21.00

Fabrizio Bosso Real Teatro Santa Cecilia Palermo

Dodi Battaglia a Venaria

L’ex Pooh Dodi Battaglia è di scena in provincia di Torino, precisamente a Venaria. Altra presenza importante di questa tranche del nostro calendario quella del percussionista Tony Esposito a Roma:

Dodi Battaglia Teatro della Concordia Venaria (Torino)

Mario Lavezzi Teatro Duse Bologna

Marianne Mirage Ostello Bello Lake Como Como 20.30

Gegé Telesforo Auditorium Gazzoli Terni 21.00

Cosmetic Covo Club Bologna

Johnny Marsiglia The Tube Savona

Rita Marcotulli Boogie Club Roma 21.30

Tony Esposito ‘Na Cosetta Roma 21.00

Enrico Capuano Arci La Freccia – Ex mattatoio Aprilia (Latina) 22.00

Melanie Martinez Gran Teatro Geox Padova

Winstons Druso Ranica (Bergamo) 22.30

Verano Circolo Arci Il Ritorno Seregno (Monza Brianza)

Dr. Feelgood All’Unaetrentacinquecirca Cantù (Como)

Andrea Biagioni Germi – Luogo di contaminazione Milano

Davide Shorty The Tube Savona

Flavio Giurato Campo Teatrale Milano 21.30

I Matti delle Giuncaie Auditorium Flog Firenze

Uno chef a Roma

Anche il famoso chef Joe Bastianich è presente nel nostro calendario dei concerti: appassionato chitarrista, si esibirà il giorno 24 a Roma:

Joe Bastianich Largo Venue Roma 21.00

Emanuele Urso Cotton Club Roma 21.00 e 00.30

Max Zanotti Circolo Arci Black Star Ferrara

Wow Argo16 Marghera (Venezia) 21.30

Funk Shui Project The Tube Savona

Julia Kent Tipoteca Italiana Cornuda (Treviso)

Dr. Space Circus Beat Club Brescia

Finaz Auditorium Flog Firenze

Dj Loco Dice Fabrique Milano

Regarde Bocciodromo Vicenza

Mai Stato Altrove Magazzino sul Po Torino

Cristiano Calcagnile Postwar Cinema Club Parma

Davide Toffolo Base Milano Milano 21.30

Israel Varela Boogie Club Roma 21.30

Leslie Locomotiv Club Bologna 22.00

Dj Fabio Santini Bobadilla Dalmine (Bergamo)

Claver Gold Bloom Mezzago (Monza Brianza)

Matteo Sansonetto Gasoline Cernusco Lombardone (Lecco)

Bordello Rock ‘n’ Roll Band Vineria Hope Palinuro (Salerno) 22.30

Dj Luca Guerrieri Auditorium Flog Firenze

INude Da Definire Torino (Torino)

Bonnie Li Damijana Vittoria (Ragusa)

Dogs for Breakfast Joe Koala Osio Sopra (Bergamo)

Dj Dader Circus Beat Club Brescia

Yilian Canizares Teatro Ristori Verona 20.30

Four on Six Circolo Arci Scighera Milano 21.45

Fry Moneti Auditorium Flog Firenze

Calendario concerti: i live show di venerdì

Per venerdì 24 gennaio, infine, in programma abbiamo anche:

Dj NZ Hotel Costez Cazzago San Martino (Brescia)

Ruben Minuto Circolo Arci La Lo.Co. Osnago (Lecco)

Gustavo Ovalles Teatro Ristori Verona

Laago! Covo Club Bologna

Dish-Is-Nein Associazione Culturale Ohibò Milano

Dj Andrea Grasselli Circus Beat Club Brescia

Enrico ‘Erriquez’ Greppi Auditorium Flog Firenze

Goof Duck T-Trane – Borgo XX Giugno 44 Perugia (Perugia)

Lazybones Flame Kids 24 Club – Strada degli Angariari 25 Serravalle (San Marino)

Andrea Giraudo ‘Na Cosetta Roma 22.00

Dj Antony D’Andrea Pelledoca Milano

TMHH Bloom Mezzago (Monza Brianza)

Dj Luca Medeghini Circus Beat Club Brescia

Nicoletta Manzini Charity Cafè Roma 22.00

Yussef Dayes Locomotiv Club Bologna 21.30

Cheriach Re Circolo Arci Il Ritorno Seregno (Monza Brianza)

Emma Grace Argo16 Marghera (Venezia)

Emma Jean Thackray Bronson Ravenna

Luca Crippa Circolo Arci La Lo.Co. Osnago (Lecco)

Luca Crippa Moebius Milano (Milano)

Mad Boggers Osteria Passatelli – Via Ponte Marino 19 Ravenna (Ravenna)

Moa Holmsten Serraglio Milano 21.00

Vieta La Tana dei Lupi Pinerolo (Torino)

Collars Joe Koala Osio Sopra (Bergamo)

Dj Double B Bloom Mezzago (Monza Brianza)

Pleiadees Postwar Cinema Club Parma

Roy Paladini Bocciofila Martesana Milano

Terminato il calendario concerti di venerdì 24 Gennaio, passiamo al sabato.

25 Gennaio: un nutrito calendario di concerti

Apriamo il calendario dei concerti del 25 Gennaio con due pezzi da novanta della musica leggera italiana: Renato Zero e Gianni Morandi, rispettivamente a Bari e Bologna; interessante anche la serata con i Punkreas e i loro ospiti all’Alcatraz di Milano:

Renato Zero Palaflorio Bari

Gianni Morandi Teatro Duse Bologna 21.00

Negrita Teatro Dis_Play Brixia Forum Brescia

Niccolò Fabi Teatro Lyrick Assisi (Perugia)

Modena City Ramblers Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas

Ministri Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas

‘O Zulù Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas

Auroro Borealo Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas

Seby Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas

Punkreas Alcatraz Milano

Paolo Benvegnù ‘Na Cosetta Roma 22.00

Paolo Belli Teatro Comunale Francesco Ramarini Monterotondo (Roma)

Rkomi Fabrique Milano

Fabrizio Bosso Real Teatro Santa Cecilia Palermo

Giovanni Truppi Teatro Comunale Ferdinando Bibiena Sant’Agata Bolognese (Bologna)

Mardi Gras ‘Na Cosetta Roma 22.00

Jennifer Gentle Covo Club Bologna

Gazebo Penguins Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30

Rezophonic Alcatraz Milano

Non avete trovato il concerto che fa per voi? Nessun problema, ci sono una marea di altri appuntamenti in questo calendario del weekend!

Ancora Joe Bastianich, questa volta a Milano

Joe Bastianich è anche un bravo musicista e merita la nostra attenzione per la seconda volta in questo calendario concerti. Dopo Roma, sabato 25 Gennaio sarà a Milano. Ma non è il solo concerto importante, come si può vedere qui sotto:

Joe Bastianich Eco Teatro Milano 20.45

Mezzosangue Atlantico Live Roma

Cosmetic Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30

Nicolò Carnesi Film Tv Lab – Via San Giovanni alla Paglia 9A Milano 19.00

Johnny Marsiglia Alcazar Roma

Treves Blues Band Teatro Sociale Sondrio 21.00

Ralph Towner Torrione San Giovanni – Via Rampari di Belfiore 167 Ferrara 21.30

Los Fastidios Freakout Club Bologna

Pieralberto Valli Base – Via Cesare Costa 5 Palazzolo sull’Oglio (Brescia)

Melanie Martinez Lorenzini District Milano

Dj Danilo Seclì Pelledoca Milano

Winstons Serraglio Milano

Gio Evan Teatro della Concordia Venaria (Torino)

Andrea Biagioni The Family Albizzate (Varese)

Davide Shorty Alcazar Roma

Francesco Di Bella Il Cantiere Monterotondo Scalo (Roma) 21.00

Dj Lo Zelmo Black Hole Milano 23.30

Funk Shui Project Alcazar Roma

Johnny Mox Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30

Daniele Di Bonaventura Mare Culturale Urbano Milano

Dj Erik Deep Black Hole Milano 23.30

Fosco 17 Circolo Kessel Cavriago (Reggio Emilia)

Calendario concerti, prosegue la carrellata di appuntamenti live di sabato 25 Gennaio

Davvero sterminato il calendario di concerti di sabato 25 gennaio. In questa sezione della nostra disamina, spicca Mai Stato Altrove, ma non è l’unico bravo musicista a esibirsi in serata:

Mai Stato Altrove Associazione Culturale Ohibò Milano

Dj Toffolomuzik Bronson Ravenna

Girless Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30

Dj Zingaro Black Hole Milano

Antonio Pignatiello ‘Na Cosetta Roma 22.00

Regarde Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30

Delmoro Da Definire Taranto

Dj Mauro Ferrucci Matis Club Bologna

Banda Putiferio Circolo Arci Il Ritorno Seregno (Monza Brianza) 22.00

Big One Teatro Sociale Pinerolo (Torino)

Dj Trinity Bronson Ravenna

Dj Mesca Black Hole Milano 23.30

Dj Chris Bronson Ravenna

Massimiliano Paiella Cotton Club Roma 22.30

Dj Leon Discoteca Bolgia Osio Sopra (Bergamo)

Tons Spazio 211 Torino

TNT Nikita Costez Telgate (Bergamo)

Dj Miki Stentella Room 26 Roma 23.30

Dags Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30

INude Agorà del Polaresco Bergamo

Dj Maurizio Gubellini Matis Club Bologna

Bonnie Li Humus Avola (Siracusa)

Gabriele Boggio Ferraris Mare Culturale Urbano Milano

Dogs for Breakfast Spazio 211 Torino

Claudio Maffei Charity Cafè Roma 22.00

Dj Max Marino Room 26 Roma 23.30

Ancora il 25 Gennaio: davvero in tanti a esibirsi

Se non credevate che gli artisti on stage fossero davvero tanti in questo weekend, immaginiamo stiate cominciando a cambiare idea. Eccone altri:

Il Dono ‘Na Cosetta Roma 22.00

Dj Matteo Passerini Room 26 Roma 23.30

Dummo Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30

Noise Trail Immersion Spazio 211 Torino

Dj NZ Hotel Costez Cazzago San Martino (Brescia)

Double Dee Matis Club Bologna

Sharks In Your Mouth Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena) 22.30

Dj Gabry Venus Club Moritzino Badia (Bolzano)

Tony R’n’R Spazio 211 Torino

Mick Brill Charity Cafè Roma 22.00

Agents of Time Amnesia Milano Milano

Andy Sugg Auditorium G. Di Vittorio Camera del Lavoro Milano 17.30

Anticorpi LND Cellino Attanasio Teramo

Burning Gloom Spazio 211 Torino

Edy Paolini Il Cantiere Monterotondo Scalo (Roma) 21.00

Emporium Band Circolo Arci Pini Spettinati Roma 22.30

Goof Duck Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30

Handshake Glue Firenze

Lazybones Flame Kids Kandinsky – Via Enrico dal Pozzo 22 Perugia

Senna Cucù Cucina e Cultura – Piazza Moro 37 Latina

White BB Nikita Costez Telgate (Bergamo)

Gli ultimi concerti di sabato 25

E siamo giunti alla fine dell’elenco di esibizioni musicali riguardanti la serata di sabato:

Brvmak Alibi Palermo

Dj Billy Matis Club Bologna

Splendore Argo16 Marghera (Venezia)

Dj Ivo Morini Matis Club Bologna

Dj Ricci Jr. Matis Club Bologna

Oronero La Tana dei Lupi Pinerolo (Torino)

Pino Liberti Charity Cafè Roma 22.00

Carmona Retusa Spazio 211 Torino

Dj Lara Caprotti Circus Beat Club Brescia

Milonga del Pueblo Circolo Arci Scighera Milano 21.30

Shad Shadows Bronson Ravenna

Arun Luthra Auditorium G. Di Vittorio Camera del Lavoro Milano 17.30

Ashenfields Alibi Palermo

Dj Boris Dlugosch Matis Club Bologna

Enea Pascal Argo16 Marghera (Venezia)

Foresta Argo16 Marghera (Venezia)

Acaro Edoné Bergamo

Aderal Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena)

Banda Anonima Romana ‘Na Cosetta Roma 22.00

Il Matteo ‘Na Cosetta Roma 22.00

Noorglo Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena)

Danse Macabre Spazio 211 Torino

Elfo Vittorio Chiarenza La Tana dei Lupi Pinerolo (Torino)

Ethers Circolo Arci Orchidea Santa Margherita Ligure (Genova)

Ex Moglie Serraglio Milano

Ivan WildBoy Birra Ceca Pub 82 Rivoli (Torino) 22.00

Muhn Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena)

Qubiko Room 26 Roma 23.30

Senri Oe Gregory’s Jazz Club Roma 22.00

Skall Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena)

Stella Bassani Cinema Teatro Astra – Via San Fermo 2 Calcio (Bergamo) 20.45

Sutek Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena)

Voodoo Mars Estragon Bologna 22.00

Dj Affo Ristorante Cost Milano

Silvia Spizzo Il Cantiere Monterotondo Scalo (Roma) 21.00

26 Gennaio: (relativamente) pochi, ma buoni

La domenica, si sa, il numero dei live tende a diminuire, ma nel calendario di concerti del fine settimna spiccano ancora Renato Zero e Gianni Morandi impegnati nella seconda serata a Bari e Bologna. Eccovi tutti gli appuntamenti per chi vuole ascoltare un po’ di buona musica:

Renato Zero Palaflorio Bari

Gianni Morandi Teatro Duse Bologna 16.00

Canzoniere Grecanico Salentino Largo Pertini Guagnano (Lecce)

Pieralberto Valli Dopa Hostel – Via Irnerio 41 Bologna

Andrea Biagioni Birrificio Italiano Lurago Marinone (Como)

Giorgio Cuscito ‘Na Cosetta Roma

Giuseppe Talone ‘Na Cosetta Roma

Gino Cardamone ‘Na Cosetta Roma

Dj Lugi Angelo Mai Roma

Ivan Talarico Da Definire Perugia

Cherry Pie Cotton Club Roma 21.00

Bonnie Li Spazio 87 Ragusa

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Milano 20.30

Lazybones Flame Kids Bar Pepper Massa

Poor Bob Charity Cafè Roma 22.00

Apice Bad King Perugia 21.30

Andrea Di Giuseppe Charity Cafè Roma 22.00

Synne Sanden Circolo Arci Il Ritorno Seregno (Monza Brianza)

Kv Express Argo16 Marghera (Venezia)

La Folqueria Argo16 Marghera (Venezia)

Giunti alla fine di questa carrellata, siamo sicuri che abbiate tutti trovato la data che più fa per voi, quindi che dire? Enjoy the music!

