Condividi su

Luis Alberto Spinetta: morte, origini e chi era il cantante argentino

Si chiama Luis Alberto Spinetta, era un rocker argentino nato 70 primavere e Google, oggi giovedì 23 gennaio 2020, nel giorno del suo 70° anniversario, ha deciso di omaggiarlo con un apposito Doodle, ritraendolo impegnato nella sua performance preferita. Spinetta non è più tra noi: morì l’8 febbraio 2012, all’età di 67 anni da poco compiuti, a causa di un cancro ai polmoni che gli venne diagnosticato 7 mesi prima, nel luglio del 2011.

Chi è Cesaria Evora, la cantante a cui Google ha dedicato un Doodle

Google omaggia Luis Alberto Spinetta: ecco chi era il rocker argentino

Spinetta è stato uno dei protagonisti della scena rock argentina e il suo album più famoso risponde al nome di Artaud. Oltre a una fortunata carriera da solista, Spinetta fu attore protagonista del successo di molti gruppi rock del suo tempo protagonisti nella scena latina, tra i quali si ricordano gli Almendra, Invisible, i Pescado Rabioso, Spinetta Jade e Spinetta y Los Socios del Deserto, tant’è che è considerato tra i pionieri se non tra i fondatori del rock argentino. Fortemente influenzato dalla pittura di Vincent Van Gogh, dalla psicanalisi di Sigmund Freud, dalla filosofia di Friedrich Nietzsche, dalle esperienze di Carlos Castaneda e soprattutto dai testi di Antonin Artaud, tutte reminiscenze che possono essere intraviste nelle sue composizioni.

Fong Fei-Fei: un profilo biografico

Spinetta provò il salto internazionale alla fine degli anni Settanta, con un disco in inglese pensato per il mercato USA, ma l’esperimento non ebbe molto successo e allora lui tornò a cantare nella sua lingua madre. Forte sperimentatore a livello testuale e sonoro, Spinetta era noto in patria come El Flaco, ovvero “Il magro”, per via della sua esile costituzione. Il 27 novembre 2015, a quasi 4 anni dalla sua morte, venne pubblicato un disco postumo di Spinetta, intitolato Los Amigos, le cui registrazioni risalgono a marzo 2011, e al cui lavoro parteciparono i quattro figli del cantante.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]