Serie A, Torino-Atalanta: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 20:45 di sabato 25 gennaio, presso lo Stadio Olimpico di Torino, si disputerà Torino-Atalanta. Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Serie A.

Il Torino ora si ritrova nono in classifica a 27 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Sassuolo per 2-1. Un ko arrivato dopo due successi consecutivi, ma i granata sembrano aver imboccato la strada giusta.

L’Atalanta adesso si trova in quinta posizione in classifica con 35 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro la SPAL per 1-2. Bisogna recuperare dalla delusione in terra emiliana e battere gli avversari di giornata per riuscire magari a recuperare qualche punticino nei confronti della zona Champions.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre favorisce i padroni di casa: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, infatti il Torino ha fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

L’Atalanta ha il miglior attacco (50 reti segnate) e la terza miglior differenza reti (+22).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Torino-Atalanta

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt, Verdi, Berenguer, Belotti

Allenatore: Walter Mazzarri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

Allenatore: Gian Piero Gasperini

L’arbitro sarà il signor Marco Guida, assistito dai guardalinee Dario Cecconi e Domenico Rocca. Al VAR presenti Fabio Maresca e l’assistente Rodolfo Di Vuolo.

Le quote e il pronostico di Torino-Atalanta

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 4.66 e quella ospite a 1.71. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.99.

Si consiglia di giocare Over 2.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Torino-Atalanta potrà essere vista in esclusiva in diretta in streaming su DAZN.

