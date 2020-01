Condividi su

Serie A, Inter-Cagliari: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 26 gennaio alle ore 12:30 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano si sfideranno Inter e Cagliari. Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Serie A.

L’Inter al momento si trova seconda in classifica con 47 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro il Lecce per 1-1. L’ex capolista arriva da due pareggi consecutivi in campionato che hanno minato il loro percorso in testa alla classifica. Riusciranno a riprendersi in questa partita?

Il Cagliari oggi è in sesta posizione in classifica a 30 punti e giunge dal pareggio in trasferta contro il Brescia per 2-2. Questo è stato un punto che ha forse rianimato una squadra che, nelle settimane precedenti, si era arenata pesantemente.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni, l’Inter ha fatto registrare 7 vittorie, 3 sconfitte e nessun pareggio.

I meneghini arrivano all’appuntamento con la miglior difesa (17 reti subite), il terzo miglior attacco (41 marcature all’attivo) e la seconda miglior differenza reti (+24).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi, Lukaku, L. Martinez

Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen, Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone

Allenatore: Rolando Maran

Lo scontro sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello, che sarà assistito dai guardalinee Fabiano Preti e Marco Bresmes. Addetti al VAR saranno Paolo Banti e l’assistente Sergio Ranghetti.

Le quote e il pronostico di Inter-Cagliari

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.31, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 10.08. Il pareggio si attesta infine a 5.37.

Si consiglia di giocare 1+Over 1.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Inter-Cagliari potrà essere vista in esclusiva in diretta in streaming su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]