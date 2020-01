Alle 15:00 di domenica 26 gennaio andrà in scena Parma-Udinese . Lo scontro sarà valido per la 21sima giornata di Serie A.

Serie A, Parma-Udinese: probabili formazioni, pronostico e quote

Parma-Udinese è il uno dei match in programma nella 21esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto alle ore 15:00 di domenica 26 gennaio presso lo Stadio Ennio Tardini.

Il Parma, che oggi si trova ottavo in classifica a 28 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Juventus per 2-1. Una sconfitta che non ha macchiato l’ottima stagione disputata fin qui dai crociati, che puntano l’Europa ma prima vogliono ovviamente salvarsi.

L’Udinese, è invece tredicesimo in classifica con 24 punti e la scorsa domenica ha perso in trasferta contro il Milan per 3-2. Questo è stato un ko arrivato dopo tre successi di fila che hanno portato i friulani nel centro classifica. Ora serve confermarsi e arrivare il prima possibile a quota quaranta punti.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell match

La storia recente fra le due squadre è molto equilibrata: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due compagini, entrambe hanno fatto registrare 4 vittorie a testa, oltre a 2 pareggi.

L’Udinese ha il secondo peggior attacco del torneo (19 reti siglate).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Parma-Udinese

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Barillà, Hernani, Kurtic, Kucka, Cornelius, Kulusevski

Allenatore: Roberto D’Aversa

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema, Okaka, Lasagna

Allenatore: Luca Gotti

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Simone Sozza, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Valentino Fiorito. Addetti al VAR saranno Luigi Nasca e l’assistente Luca Mondin.

Le quote e il pronostico di Parma-Udinese

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.38, quella ospite è quotata 3.18 e il pareggio si attesta a 3.19.

Si consiglia di giocare 1X.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Parma-Udinese potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

