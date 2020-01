The New Mutants: la trama, il cast e le anticipazioni del film horror. Quando esce la tredicesima pellicola ispirata ai fumetti Marvel.

Condividi su

The New Mutants: trama, cast e anticipazioni film horror. Quando esce

Amate gli horror fantascientifici? Allora non lasciatevi scappare The New Mutants. Il lugubre lungometraggio, al cinema da giovedì 2 aprile 2020, rappresenta l’ultima fatica di Josh Boone, regista statunitense salito alla ribalta con Stuck in Love e Colpa delle stelle.

La pellicola dai toni cupi, distribuita da Wal Disney Pictures Italia/ 20tj Century Fox, è la tredicesima opera per il grande schermo tratta dall’omonima saga di fumetti Marvel. Il film inoltre si è avvalso delle musiche di Mike Mogis e Nate Walcott, la scenografia di Molly Hughes, la fotografia di Peter Deming mentre il montaggio e il trucco sono stati rispettivamente affidati a Robb Sullivan e Kristen Strassel. Ma vediamo insieme la sinossi dell’opera!

The New Mutants: trama e anticipazioni film horror. Quando esce

Come già sopracitato, l’horror di Josh Boone approderà al cinema giovedì 2 aprile 2020. La pellicola segue le vicende di cinque ragazzi con poteri straordinari, provenienti da parti diverse del terra, che si ritrovano nello stesso ospedale in cui si respira un’aria tesa e opprimente. Ben presto i teenager comprendono che quella in cui vivono non è una clinica ma un prigione dalla quale sembra impossibile uscire.

Isolati e senza alcun aiuto esterno, i protagonisti di The New Mutants formano una squadra (composta da Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie, Roberto da Costa e Danielle Moonstar) per sfuggire ad un destino che sembra oramai già scritto. Riusciranno a scappare?

Il cast del film

In The New Mutants Charlie Heaton veste i panni di Sam Guthrie / Cannonball e Henry Zaga è Roberto da Costa / Sunspot. Anya Taylor-Joy interpreta Illyana Rasputin / Magik mentre Maisie Williams è Rahne Sinclair / Wolfsbane

Hanno partecipato al film anche Alice Braga nella parte della dottoressa Cecilia Reyes, Happy Anderson in quella del reverendo Sinclair e Blu Hunt che ricopre il ruoo di Danielle Moonstar/ Mirage.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]