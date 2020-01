Condividi su

Serie A, Sampdoria-Sassuolo: probabili formazioni, pronostico e quote

Sampdoria-Sassuolo è una delle partite in calendario nella 21esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le ore 15:00 di domenica 26 gennaio presso lo Stadio Luigi Ferraris.

La Sampdoria, che al momento occupa la posizione numero sedici in classifica con 19 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro la Lazio per 5-1. Brutto stop per i doriani, dopo un buon periodo che li avevano fatti risalire fino alla zona salvezza.

Il Sassuolo attualmente occupa quindicesima piazza in graduatoria a quota 22 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Torino per 2-1. Un successo arrivato dopo tre ko consecutivi che avevano fatto scivolari gli emiliani in zone pericolose: ora serve riconfermarsi al più presto.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni, il Sassuolo ha fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

La Samp arriva all’appuntamento con la quinta peggior difesa (33 reti subite), il quarto peggior attacco (20 reti segnate) e la peggior differenza reti (-13), mentre il Sassuolo possiede la quarta peggior difesa (35 reti al passivo).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Regini, Colley, Murru, Thorsby, Vieira, Linetty, Jankto, Gabbiadini, Caprari

Allenatore: Claudio Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli, Berardi, Djuricic, Boga, Caputo

Allenatore: Roberto De Zerbi

Il match sarà diretto dal signor Marco Piccinini, assistito da Alberto Tegoni e Giovanni Baccini. Al VAR saranno presenti Aleandro Di Paolo e l’assistente Stefano Liberti.

Le quote e il pronostico di Sampdoria-Sassuolo

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.24, quella ospite a 3.29 e il pareggio, infine, a 3.36.

Si consiglia di giocare la quota Goal.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Sampdoria-Sassuolo potrà essere vista in esclusiva in diretta in streaming su DAZN.

