Serie A, Verona-Lecce: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, alle ore 15:00 di domenica 26 gennaio, si disputerà Verona-Lecce. Lo scontro sarà valido per la 21esima giornata di Serie A.

Il Verona staziona in decima posizione in classifica con 26 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Bologna per 1-1. Continua l’ottima stagione degli scaligeri, determinati a voler stupire ancora dopo l’ottima prima metà di campionato.

Il Lecce è in quartultima posizione con 16 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro l’Inter per 1-1. Un punto salvifico arrivato dopo quattro ko di fila: però per salvarsi è necessario soprattutto vincere.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole ai pugliesi: negli ultimi tre incontri fra le due formazioni, il Lecce ha infatti fatto registrare 2 vittorie e 1 sconfitta.

L’Hellas arriva all’appuntamento con la quinta miglior difesa (22 reti subite), mentre il Lecce ha la seconda peggior retroguardia (39 gol al passivo) e la seconda peggior differenza reti (-16).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Verona-Lecce

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Gunter, Dawidowicz, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina, Verre, Di Carmine

Allenatore: Ivan Juric

LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Rossettini, Lucioni, Donati, Deiola, Petriccione, Majer, Mancosu, Falco, Babacar

Allenatore: Fabio Liverani

Il match sarà diretto dal signor Rosario Abisso, accompagnato dai guardalinee Giacomo Paganessi e Salvatore Affatato. Gli addetti al VAR saranno Daniele Chiffi e l’assistente Alessio Tolfo.

Le quote e il pronostico di Verona-Lecce

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.67, mentre quella ospite è a 5.05. Per quanto riguarda il pareggio, infine, la quota è 3.96.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Verona-Lecce potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e Now TV.

