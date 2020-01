Condividi su

Serie A, Roma-Lazio: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18:00 di domenica 26 gennaio, si giocherà Roma-Lazio. Il match sarà valido per la 21esima giornata di Serie A.

La Roma, che attualmente è in quarta posizione in classifica a 38 punti, proviene dalla vittoria in trasferta contro il Genoa per 1-3. I giallorossi si sono ripresi dopo due sconfitte nelle ultime due uscite di campionato, ma ora arriva il vero banco di prova, il derby.

La Lazio occupa la terza posizione in classifica con 45 punti, e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro la Sampdoria per 5-1. Non servono presentazioni per i biancocelesti, reduci da un periodo splendido che li ha visti vincere undici gare consecutive in Serie A. Ora lo scudetto è davvero un obiettivo concreto.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due compagini, la Roma ha fatto registrare 6 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con la quarta miglior difesa (22 reti subite), il quinto miglior attacco (37 gol fatti) e la quinta miglior differenza reti (+15), mentre la Lazio vanta la seconda miglior difesa (18 reti al passivo), il secondo miglior attacco (46 gol siglati) e la miglior differenza reti (+28).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko

Allenatore: Paulo Fonseca

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Caicedo, Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Il match sarà diretto dal signor Gianpaolo Calvarese, che sarà assistito dai guardalinee Giorgio Peretti e Stefano Alassio. Al VAR Paolo Mazzoleni e Giorgio Schenone.

Le quote e il pronostico di Roma-Lazio

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.75, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 2.43. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 3.67.

Vista l’importanza della partita, si consiglia di giocare l’Over 2.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Roma-Lazio potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]