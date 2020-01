Condividi su

Serie A, Napoli-Juventus: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo Stadio San Paolo di Napoli, alle ore 20:45 di domenica 26 gennaio, si disputerà Napoli-Juventus. La partita sarà valevole per la 21esima giornata di Serie A.

Il Napoli adesso occupa la quattordicesima piazza in classifica con 24 punti ed è reduce dalla sconfitta in casa contro la Fiorentina per 0-2. Continua il periodo nero per i partenopei, che in casa in campionato non vincono da ottobre e ospitano per la prima volta il figliol prodigo Maurizio Sarri.

La Juventus è in testa alla classifica con 51 punti e proviene dalla vittoria in casa contro il Parma per 2-1. Gran periodo per la Vecchia Signora, che ha si ritrovato la vetta solitaria della graduatoria ma non le prestazioni convincenti. L’obiettivo è fare un altro sgambetto ai rivali azzurri per spedirli ancora più in basso.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci incontri, la Juventus ha fatto registrare 7 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

La squadra bianconera ha la terza miglior difesa (19 reti subite), il quarto miglior attacco (39 gol fatti) e la quarta miglior differenza reti (+20).

Il meteo previsto è poco nuvoloso secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

Allenatore: Carlo Ancelotti

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Dybala, Ronaldo

Allenatore: Maurizio Sarri

L’arbitro sarà il signor Maurizio Mariani, il quale sarà assistito dai guardalinee Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini. Al VAR saranno presenti Gianluca Rocchi e l’assistente Stefano Del Giovane.

Le quote e il pronostico di Napoli-Juventus

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 3.54, quella degli ospiti a 2.05 e il pareggio a 3.64.

Si consiglia di giocare il 2+Over 2.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Napoli-Juventus potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]