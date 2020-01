Condividi su

Liga, Osasuna-Levante: probabili formazioni, pronostico e quote

Venerdì 24 gennaio alle ore 21:00, all’Estadio El Sadar di Pamplona, scenderanno in campo Osasuna e Levante. La partita sarà valida per la 21esima giornata di Primera Division.

L’Osasuna, che ora occupa la posizione numero tredici in classifica con 25 punti, è giunge dal pareggio in casa contro il Real Valladolid per 0-0. Zona tranquilla di graduatoria per i rojillos, reduci però da tre pari e due ko nelle ultime cinque di Liga. Urge dunque tornare alla vittoria.

Il Levante, staziona in dodicesima posizione in classifica con 26 punti e arriva a questa sfida dalla sconfitta in casa contro l’Alavés per 0-1. Un ko che non ha compromesso la stagione dei granotes, squadra solida che sta però attraversando un periodo non propriamente positivo.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due compagini il Levante ha fatto registrare 4 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi.

I valenciani hanno la quinta peggior difesa (30 reti subite).

Le probabili formazioni di Osasuna-Levante

OSASUNA (4-4-2): S. Herrera, Aridane, Nacho Vidal, David Garcia, Oier, D. Brasanac, R. Garcia, R. Torres, I. Perez Soto, Chimy Avila, Adrian

Allenatore: Jagoba Arrasate

LEVANTE (4-4-2): A. Fernandez, S. Postigo, Tono, Erick Cabaco, Coke, J. Morales, Jose Campana, N. Radoja, G. Melero, B. Mayoral, Roger Marti

Allenatore: Paco López

Lo scontro sarà diretto dal signor Cesar Soto Grado, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alfonso Costoya Rodríguez e Carlos Alvarez Fernandez. Addetti al VAR saranno Xavier Estrada Fernández e l’assistente Guadalupe Porras Ayuso.

Le quote e il pronostico di Osasuna-Levante

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.88, il successo ospite è quotato 3.99 e il pareggio è a 3.81.

Si consiglia di giocare la quota Goal.

