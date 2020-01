Sabato 25 gennaio alle 13:00 va in scena Espanyol-Athletic Bilbao . Lo scontro sarà valido per la 21esima giornata di Primera Division.

Condividi su

Espanyol-Athletic Bilbao: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 25 gennaio alle ore 13:00, presso l’RCDE Stadium di Barcellona, si disputerà Espanyol-Athletic Bilbao. Il match sarà valido per la 21esima giornata di Primera Division.

L’Espanyol si trova ancora in ultima posizione in classifica a 14 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Villarreal per 1-2. Un successo che potrebbe aver rimesso in carreggiata i Pericos, apparsi più in palla nelle ultimissime uscite liguere.

L’Athletic Bilbao ora si trova ottavo in classifica con 30 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Celta Vigo per 1-1. Continua il periodo no dei Leones, reduci da quattro pari consecutivi in campionato e senza vittoria dallo scorso 1 dicembre. Nel frattempo, la zona europea si è allontanata.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, l’Espanyol ha fatto registrare 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi.

I catalani giungono all’appuntamento con la peggior difesa (37 reti subite), il secondo peggior attacco (16 reti siglate) e la quinta peggior differenza reti (-21), mentre i baschi hanno la terza miglior difesa (14 reti al passivo) e la quinta miglior differenza reti (+7).

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Espanyol-Athetic Bilbao

ESPANYOL (4-4-2): Diego Lopez, D. Vila, B. Espinosa, Naldo, Calero, David Lopez, Sergi Darder, Marc Roca, O. Melendo, J. Calleri, R. De Tomas

Allenatore: Abelardo

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon, I. Martinez, Ander Capa, Y. Berchiche, Y. Alvarez, Mikel Vesga, Dani Garcia, Raul Garcia, Ibai Gomez, Iker Muniain, I. Williams

Allenatore: Gaizka Garitano

Il direttore di gara sarà il signor José María Sánchez Martínez, che sarà assistito dai guardalinee Raúl Cabañero Martínez e José Gallego García. Addetti al VAR saranno Juan Martínez Munuera e l’assistente César Manuel Noval Font.

Le quote e il pronostico di Espanyol-Athletic Bilbao

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.50, mentre quella ospite è quotata 3.27. Il pareggio viene invece proposto a 2.97.

Andando contro pronostico, consigliamo di giocarel’1X.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]