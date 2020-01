Alle 12:00 di domenica 26 gennaio scenderanno in campo Atlético Madrid e Leganés . La partita sarà valida per la 21sima giornata di Primera Division.

Condividi su

Primera Division, Atlético Madrid-Leganés: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 26 gennaio alle ore 12:00, all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid, andrà in scena Atlético Madrid-Leganés. Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Primera Division.

L’Atlético Madrid al momento è in terza posizione in classifica a 35 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro l’Eibar per 2-0. Periodaccio per la banda di Simeone, uno dei più brutti da quando il tecnico argentino siede sulla panchina colchonera. La sconfitta e conseguente eliminazione in Copa del Rey in settimana contro la Cultural Leonesa, squadra di terza serie, ha messo sulla graticola tutto l’ambiente. Serve dare una risposta forte e da subito.

Il Leganés, è penultimo in classifica a 14 punti, e giunge a questa sfida dalla sconfitta in casa contro il Getafe per 0-3. Un ko arrivato dopo un buon periodo, ma i pepineros restano comunque a contatto con la zona salvezza, seppur questa sia ora più lontana. Dovranno approfittare della situazione no in casa avversaria.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi sette incontri fra le due squadre l’Atlético Madrid ha fatto registrare 4 vittorie e 3 pareggi.

L’Atlético arriva all’appuntamento con la seconda miglior difesa (14 reti subite) e la quarta miglior differenza reti (+8), mentre il Leganés possiede la terza peggior difesa (33 gol subiti), il peggior attacco (16 gol segnati) e la quarta peggior differenza reti (-17).

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Leganés

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Jan Oblak, S. Arias, Felipe, Stefan Savic, Saul Niguez, T. Partey, Angel Correa, Vitolo, H. Herrera, A. Morata, Joao Felix

Allenatore: Diego Simeone

LEGANÉS (5-3-2): I. Cuellar, J. Silva, U. Bustinza, K. Rodrigues, K. Omeruo, R. Tarin, O. Rodriguez, Ruben Perez, Roque Mesa, G. Carrillo, M. Braithwaite

Allenatore: Javier Aguirre

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Antonio Miguel Mateu Lahoz, che sarà assistito dai guardalinee Pau Cebrián Devis e Iker De Francisco Grijalba. Addetti al VAR saranno Alfonso J. Álvarez Izquierdo e l’assistente Álvaro Yeray Carreño Cabrera.

Le quote e il pronostico di Atlético Madrid-Leganés

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.41, mentre quella degli ospiti è a 9.54. Per quanto riguarda il pareggio la quota è 4.20.

Si consiglia di giocare lo Score Ospite.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]