Primera Division, Getafe-Betis: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 26 gennaio alle ore 16:00, allo stadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, andrà in scena Getafe-Betis. Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Primera Division.

Il Getafe al momento è in sesta posizione in classifica con 33 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Leganés per 0-3. Hanno ripreso a marciare nel derby gli azulones, che erano reduci da due ko consecutivi. Ora un altro banco di prova importante nella rincorsa verso l’Europa.

Il Betis, che adesso occupa la posizione numero undici in graduatoria a 27 punti, è reduce dalla vittoria in casa contro la Real Sociedad per 3-0. La squadra andalusa prova a risalire la china in graduatoria ma non riesce mai a trovare la continuità adatta, rimanendo impantanata in posizioni non consone per il proprio valore.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, il Getafe ha fatto registrare 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pareggi.

I madrileni arrivano all’appuntamento con la quinta miglior difesa (20 reti subite) e la terza miglior differenza reti (+9), mentre il Betis ha la quarta peggior difesa (32 gol subiti).

Le probabili formazioni di Getafe-Betis

GETAFE (4-4-2): David Soria, Allan Nyom, M. Olivera, L. Cabrera, D. Dakonam, M. Cucurella, D. Suarez, N. Maksimovic, M. Arambarri, Jorge Molina, Mata

Allenatore: Pepe Bordalás

BETIS (4-5-1): Joel Robles, Marc Bartra, Aissa Mandi, Sidnei, E. Gonzalez Estrada, Alex Moreno, Nabil Fekir, Joaquin, A. Guardado, S. Canales, B. Iglesias

Allenatore: Rubí

L’arbitro sarà il signor Eduardo Prieto Iglesias, che sarà assistito dai guardalinee Aitor Villate Martínez e Miguel Martinez Munuera. Addetti al VAR saranno Pablo González Fuertes e l’assistente Alfredo Rodriguez Moreno.

Le quote e il pronostico di Getafe-Betis

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.05, il successo degli ospiti a 3.85 e il pareggio, infine, a 3.31.

