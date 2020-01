Condividi su

Primera Division, Real Sociedad-Maiorca: probabili formazioni, pronostico e quote

Real Sociedad-Maiorca è uno dei match in programma nella 21esima giornata di Primera Division. Calcio d’inizio previsto domenica 26 gennaio alle ore 18:30 all’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián.

La Real Sociedad attualmente si trova sesta in classifica a 31 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Betis per 3-0. Un brutto ko che non ci voleva per la Erreala, determinata a lottare fino in fondo per un posto in Europa. Urge ripartire e questo sembra il match adatto per farlo.

Ma il Maiorca, quartultimo in classifica con 18 punti, nell’ultimo turno ha trovato un inaspettato successo in casa contro il Valencia per 4-1. I baleari hanno probabilmente avuto uno slancio morale, che gli potrebbe consentire finalmente di levarsi di torno la zona retrocessione. La sfida in casa basca, però, è molto difficile.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole ai baschi: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni, la Sociedad ha fatto registrare 6 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio.

Il padroni di casa arrivano all’appuntamento con il quarto miglior attacco (33 reti segnate), mentre gli ospiti posseggono la seconda peggior difesa (34 gol subiti) e la seconda peggior differenza reti (-12).

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Maiorca

REAL SOCIEDAD (4-3-2-1): A. Remiro, R. Le Normand, Aihen Munoz, D. Llorente, J. Zaldua, M. Oyarzabal, Mikel Merino, M. Odegaard, Portu, A. Guevara, A. Isak

Allenatore: Imanol Alguacil

MAIORCA (4-3-3): Manolo Reina, Fran Gamez, L. Agbenyenu, M. Valjent, Raillo, Salva, D. Rodriguez Vazquez, Iddrisu Baba, Lago Junior, J. Hernandez, Ante Budimir

Allenatore: Vicente Moreno

La partita sarà diretta dal signor Santiago Jaime Latre, che sarà assistito dai guardalinee Jorge Bueno Mateo e Fernando Tresaco Escabosa. Al VAR presenti Valentin Pizarro Gomez e l’assistente Gonzalo García González

Le quote e il pronostico di Real Sociedad-Maiorca

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.47, quella ospite a 6.78 e il pareggio, infine, a 4.49.

Si consiglia di giocare 1.

