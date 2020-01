Condividi su

Primera Division, Valladolid-Real Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 21:00 di domenica 26 gennaio, presso l’Estadio Municipal José Zorrilla di Valladolid, scenderanno in campo Valladolid e Real Madrid. Il match sarà valevole per la 21sima giornata di Primera Division.

Il Valladolid adesso occupa la quindicesima posizione in classifica a 22 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro l’Osasuna per 0-0. Rendimento scarso fin qui quello dei pucelanos, che mantengono però un certo margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Serve tornare a vincere, utopia o quasi farlo in questo match.

Il Real Madrid ora è in seconda posizione in classifica con 43 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Siviglia per 2-1. Vincere per approfittare del passo falso del Barça sul campo del Valencia e portarsi in vetta da solo alla graduatoria: è questo l’obiettivo dei blancos per questo incontro, sulla carta non particolarmente difficile.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è stra favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due compagini il Real Madrid ha fatto registrare 8 vittorie e 2 pareggi.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con il terzo peggior attacco (17 reti segnate), mentre gli ospiti vantano la miglior difesa (13 gol subiti), il secondo miglior attacco (38 reti siglate) e la seconda miglior differenza reti (+25).

Le probabili formazioni di Valladolid-Real Madrid

VALLADOLID (5-3-2): Jordi Masip, R. Garcia Carnero, Antonito, Kiko Olivas, Joaquin, M. Salisu, Fede, Michel, R. Alcaraz, Enes Unal, Sergi

Allenatore: Sergio

REAL MADRID (4-3-3): T. Courtois, R. Varane, Marcelo, F. Mendy, Eder Militao, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, L. Vazquez, K. Benzema, Rodrygo

Allenatore: Zinedine Zidane

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Ricardo De Burgos Bengoechea, che sarà assistito dai guardalinee Roberto Díaz Pérez Del Palomar e Jon Núñez Fernández. Al VAR Javier Alberola Rojas e Iván Hernández Ramo.

Le quote e il pronostico di Valladolid-Real Madrid

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 7.17, quella ospite a 1.42 e il pareggio a 4.74.

Si consiglia di giocare 2 e No Goal.

