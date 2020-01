Condividi su

Tendenze sfilate autunno-inverno 2020-2021: ecco quali sono

La parola moda resta sempre e comunque d’attualità. In vista delle future tendenze, possiamo già dire con certezza che, nel prossimo futuro, domineranno i giacconi e specialmente i parka e i piumini, sia per l’uomo che per la donna. Le sfilate hanno avuto inizio e il mondo della moda pensa già al prossimo anno: ecco quali saranno le tendenze per l’autunno-inverno 2020-2021.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

I capi che indosseremo nell’autunno-inverno 2020.

Vi siete mai chiesti chi decida qual è il colore che andrà di moda di anno in anno? È la Pantone a dettare le regole riguardanti il colore del momento e per il 2020 la tendenza sarà il verde, in qualsiasi sfumatura. Militare oppure verde acceso, l’hanno proposto tutti gli stilisti nelle loro sfilate. Ecco quali saranno le tendenze per ogni capo di abbigliamento.

Per quanto riguarda le scarpe, sia per le donne sia per gli uomini (esatto, avete capito bene) gli stivali saranno le calzature più trendy per l’autunno inverno 2020-2021. Per gli uomini, largo uso agli anfibi e agli stivaletti alla caviglia, mentre le donne potranno spaziare di più e osare anche con stivali alti fin sopra il ginocchio. Ogni anno infatti gli stivali “crescono” sempre di più e nel 2020 arriveranno anche a metà coscia.

Le intramontabili sneakers quest’anno sono apparse molto nelle sfilate: con il pelo oppure con la zeppa, l’importante è che non siano semplici ma in grado di donare particolarità al look. In questo caso vedremo molto applicata la fantasia floreale, tendenza del 2020.

Per quanto riguarda il capo fondamentale (perché ci scalda), la giacca sarà pomposa ma soprattutto verde. I giacconi oversize regnano sulle passerelle per l’autunno inverno 2020 2021 e la fantasia militare tornerà di moda. D’altronde è quella che meglio si abbina al verde, il colore dell’anno. Se nel 2019 l’animalier – in particolar modo il leopardato – ci è stato proposto in ogni salsa, quest’anno sarà la fantasia militare ad abbellire e coronare i nostri look.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]