Sfilate moda Roma: eventi e calendario di gennaio

L’Italia, si sa, è una delle regine quando si parla di moda e la nostra Capitale Roma sarà luogo di numerose sfilate ed eventi che si terranno proprio nel mese di gennaio. Ecco quali saranno e dove sarà possibile seguirle.

Gli eventi di moda a Roma

Roma è la protagonista degli eventi mondani del momento: a partire dalle sfilate di moda fino agli eventi culturali, la città sarà luogo di numerosi avvenimenti. La nostra capitale è infatti una delle prescelte dagli stilisti quando si tratta di dove far sfilare le proprie modelle e le proprie collezioni, migliaia i turisti previsti da tutto il mondo.

La moda italiana è conosciuta in tutto il globo per la sua qualità e particolarità, è per questo che viene scelta dagli stilisti per dar luogo alle loro passerelle: è stata la presidentessa del marchio Fendi ad aver dichiarato l’importanza di sottolineare il Made in Italy e soprattutto scegliere la nostra patria per valorizzare i capi, scegliendo come location città italiane.

Nel 2020 nella città eterna si svolgerà lo Showcase Roma, un’importante occasione dove gli stilisti – sia quelli emergenti, sia quelli già più affermati – potranno esibire e far conoscere i capi ideati e progettati da loro per l’autunno inverno 2019/2020. Tante anche le scuole per stilisti che vi partecipano: è un imperdibile momento in cui i giovani ragazzi di talento possono far vedere quanto valgono ed iniziare a costruirsi un varco nel mondo della moda.

Roma “collabora” con le altre due grandi città della moda: Milano e Firenze. È una valida idea per non mettere in competizione le città italiane ma per far sì che tutta la patria sia unita dall’amore per il Made in Italy. L’altro importante evento che si svolgerà nella città romana sarà Who is Next, un concorso dove – anche in questo caso – gli stilisti emergenti mostrano il loro talento a tutti quanti. È proprio grazie a Who is Next che molti nomi sono ora delle famose griffe: è l’esempio di Stella Jean e dell’italiano Marco De Vincenzo. Ad assistere agli eventi ed alle sfilate, le influencer più richieste del momento e i personaggi più influenti della moda e dello spettacolo.

