Canone Rai 2020: c’è tempo sino a fine gennaio per richiedere l’esonero dall’addebito in bolletta del canone della televisione pubblica

Condividi su

Esenzione Canone Rai 2020: scadenza in vista a fine gennaio, la procedura

Canone Rai 2020: c’è tempo fino a venerdì 31 gennaio per richiedere l’esonero dall’addebito in bolletta del canone della televisione pubblica per coloro che sono titolari di un’utenza elettrica per uso domestico-residenziale.

Canone Rai 2020: vicina la scadenza per richiedere l’esenzione

Entro venerdì 31 gennaio 2020 i titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che vogliono evitare l’addebito del Canone Rai in bolletta devono presentare apposita comunicazione. Dunque, dovranno compilare il modello dedicato indicando come, nell’abitazione in cui è attivata un’utenza elettrica a loro intestata, non sia presente una Tv. Il suddetto modello, con allegate le informazioni utili a completarlo, è reperibile su sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione riservata alle agevolazioni.

Le scadenze da tenere a mente

Per quanto riguarda la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi bisogna precisare che si risulta esonerati dall’obbligo di pagamento del balzello per l’intero anno se la comunicazione viene effettuata tra il primo luglio 2019 e, appunto, il 31 gennaio 2020. Invece, se la comunicazione verrà effettuata successivamente, ovvero tra il primo febbraio e il 30 giugno 2020, si verrà esonerati dall’obbligo soltanto per il secondo semestre dell’anno.

Canone Rai 2020: come si presenta la dichiarazione di non detenzione?

Una volta compilato, il modello relativo alla dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi dovrà essere inviato direttamente o tramite intermediario autorizzato attraverso l’applicazione web messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (per utilizzarla è necessario accedere tramite credenziali Fisconline o Entratel). In alternativa, il modello può essere spedito in plico raccomandato all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio canone tv – casella postale 22 – 10121 Torino. In tal evenienza dovrà essere allegata anche la fotocopia del documento di identità. La dichiarazione, solo se sottoscritta con firma digitale, può anche essere inviata via Pec all’indirizzo mail [email protected]

Samsung Galaxy a71: prezzo, scheda tecnica e data di uscita

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]