Canone Rai 2020: esenzione pagamento, ecco come richiederla in tempo

La scadenza per inviare la disdetta e non pagare il canone Rai 2020 si avvicina sempre di più: il termine ultimo entro il quale non sarà più possibile richiedere l’esonero dal pagamento annuale cade il 31 gennaio 2020. Si ricorda che il canone Rai è un’imposta che tutti quelli che possiedono un televisore sono tenuti a pagare, anche se sono previsti casi di esonero. Come è ben noto, a partire dal 2016 ci sono state diverse novità, come la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo in caso di fornitura di energia elettrica intestata, e di conseguenza l’addebito sulla bolletta elettrica. Va poi definito l’importo del canone Rai che per il 2020 è di 90 euro, da pagare in 10 rate (da gennaio a ottobre), ovvero 9 euro al mese (18 euro sulla bolletta dell’energia elettrica bimestrale). Oltre al canone ordinario non va dimenticato anche il canone speciale, che riguarda il possesso dell’apparecchio televisivo nei locali del proprio esercizio pubblico.

Canone Rai 2020: esonero pagamento per non detenzione dell’apparecchio tv

Sono previsti poi particolari casi di esonero, che permette ad alcuni soggetti di non dover pagare l’imposta. I contribuenti che sono titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale che non hanno un apparecchio televisivo in nessuna delle abitazioni di loro proprietà in cui è attiva l’utenza, saranno tenuti a effettuare un apposita dichiarazione sostitutiva compilando il Quadro A di uno specifico modello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate (potete cliccare qui per scaricarlo). Tale modello può essere usato anche da un erede al fine di dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza è temporaneamente intestata a un soggetto deceduto non è presente l’apparecchio televisivo. La dichiarazione sostitutiva ha un valore annuale.

Il modello andrà presentato dal contribuente tramite l’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile tramite credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa è sempre possibile inviare il documento tramite raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per la dichiarazione di non detenzione (Quadro A) si ricorda che i termini da rispettare per l’invio sono i seguenti:

Fino al 31 gennaio 2020 : esonero dal pagamento per l’intero anno;

: esonero dal pagamento per l’intero anno; Dal 1° febbraio al 30 giugno 2020: esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre 2020 (luglio-dicembre).

Esenzione over 75

Oltre al caso sopraccitato, ci sono anche altri soggetti che risultano esonerati dal pagamento del canone. Questi sono i cittadini che hanno compiuto 75 anni di età e con un reddito annuo proprio e del coniuge che non superi complessivamente 8.000 euro, a patto che non ci siano altri conviventi titolari di reddito proprio (ma fanno eccezione colf e badanti). Anche loro sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva che certifichi il possesso dei requisiti per l’esenzione dal pagamento.

Altri soggetti esonerati

Infine, sono esonerati dal pagamento dell’imposta anche i seguenti soggetti:

Agenti diplomatici;

Funzionari o impiegati consolari;

Funzionari di organizzazioni internazionali;

Militari di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

Canone Rai 2020 speciale: nuova modalità di pagamento

A partire dal 1° gennaio 2020 per il Canone Rai 2020 speciale è disponibile una nuova modalità di pagamento, tramite carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico della Rai. Il nuovo servizio è fornito da Intesa Sanpaolo e la procedura da seguire consiste nel chiamare il Call Center Rai (800 938 362) fornendo l’intestazione, il numero dell’abbonamento e un indirizzo di posta elettronica al quale sarà inviato un link con validità 15 giorni. Il contribuente dovrà quindi cliccare sul link e seguire le istruzioni, per poi procedere al pagamento tramite carta di credito “senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte”.

Le carte accettate sono le seguenti:

Visa Credito/Debito Consumer;

Visa Credito/Debito Commercial;

Mastercard Credito/Debito Consumer;

Mastercard Credito/Debito Commercial;

Maestro Debito Consumer;

Maestro Debito Commercial.

Una volta effettuato il pagamento, si riceverà una ricevuta di pagamento, sempre via mail.

