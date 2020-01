Condividi su

Caleb: trama, cast e anticipazioni film horror. Quando esce

Gli amanti dell’horror nostrano attendono con trepidazione l’approdo sul grande schermo di Caleb. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche nel 2020, è stata scritta e diretta da Roberto D’Antona, regista tarantino noto al grande pubblico per aver lavorato dietro alla macchina da presa in opere come Dylan Dog: L’inizio, Scary Tales, A.Z.A.S: All Zombies Are Stupid, Ora Pro Nobis, The Wicked Gift e Road to Hell.

Il lungometraggio dai toni cupi e angoscianti, prodotto da L/D Production, ha potuto contare sulle musiche di Aurora Rochez, la fotografia di Stefano Pollastro mentre la scenografia e gli effetti speciali sono stati affidati rispettivamente da Erica Verzotti e Paola Laneve. Ma vediamo insieme la sinossi di Caleb!

Caleb: trama e anticipazioni film horror. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Caleb uscirà al cinema nel 2020 ma non è ancora stata resa nota la data ufficiale. L’opera segue le vicende di Rebecca, donna che parte alla disperata ricerca della sorella venticinquenne scomparsa nel nulla da ben tre mesi. Poco prima di sparire la ragazza stava lavorando come inviata speciale ad un caso molto particolare legato ad alcuni eventi avvenuti a Timere, paesino isolato tra i monti.

Preoccupata e in angoscia, Rebecca parte alla volta della piccola cittadina con la speranza di scoprire qualcosa in più sulla sua adorata reporter. Giunta sul posto conosce Caleb, misterioso e affascinante uomo che la travolge e conquista con il suo sguardo magnetico. Quello che però la donna non sa è che il tetro e irresistibile sconosciuto nasconde in realtà un terribile segreto.

Il cast del film

Protagonista del film è Roberto D’Antona che interpreta Caleb. Annamaria Lorusso veste i panni di Rebecca Leone, Francesco Emulo quelli di Gaspare Innocenti e Alex D’Antona è Gabriele. Hanno partecipato al film Danilo Uncino, Natalia Moro nella parte di Marta La Rocca, Erica Verzotti quella di Elena Leone e Nicole Blatto è Cora. Inoltre Susanna Tregnaghi ricopre il ruolo di Anastasia, Mirko Giacchetti quello di William e Mirko D’Antona è Raoul. Sheena Hao, Fabrizio Narciso, Carola Tallarico e Rossana Bene sono rispettivamente Mei Chang, Adam, Jolanda e Giacinta Rossetti. Giulia Mesisca è Adele, Carmelo Bacchetta indossa le vesti del commissario Bionaz e Luca Gatta quelle di Ludovico.

Fanno parte del cast anche Daniele Marcheggiani e Paola Laneve ricoprono il ruolo del padre e la madre di Caleb. Alice Bonzani è Adele Jr, Massimo Cominato interpreta il sindaco Giuliano Rossi e Stefano Tiraboschi è Alfredo Bianchi. Infine Alessandro Carnevale Pellino recita la parte di Giordano De Angelis, Margherita Lisciandrano quella di Samira e Simona Quaglia è la contessa Diémoz. Infine Marco Ramella è il maitre, Luna Romanotti è Luna e Fabio Chimenti veste i panni di Fabio.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]