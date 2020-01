La Croazia è sempre più popolare tra i turisti, le sue coste e le sue isole sono l’ideale per essere navigate in barca o catamarano

Le mille isole della Croazia, tutte da visitare dal mare

Le isole della Croazia sono per l’esattezza 1185, dalla più grande, Cherso, agli scogli più piccoli nel Mare Adriatico.

Per gli italiani e gli europei è dalla fine degli anni ’80 che la Croazia, allora ancora Jugoslavia, è divenuta una meta turistica. Pochi anni di un boom ancora acerbo, interrotto bruscamente dalla guerra nei Balcani, che ha lasciato solo pochissimo turismo in Istria, mentre in Dalmazia e a Dubrovnik si combatteva.

Si è dovuto attendere la fine degli anni ’90 e soprattutto gli anni 2000 per una ripresa che è stata decisa. Oggi arrivano ogni anno circa 20 milioni di visitatori, il doppio del periodo precedente la guerra. Gran parte dalla Germania, dall’Austria e dalla Slovenia, con gli italiani al quarto posto con 1 milione e 148 mila visitatori nel 2018.

Turisti tra cui si sta sempre più diffondendo l’abitudine di noleggiare un catamarano, o una barca, e spostarsi così sulla costa e tra le isole.

Le località più gettonate sono infatti quelle sul mare, spesso sulle isole come Hvar, Vis, Rab, Korcula, e poi Brac, Mljet, Pag, Lussino, tutte al largo della lunghissima costa dalmata, tra l’altro essa stessa meta di turisti, che vanno a visitare oltre a Dubrovnik, Spalato, Zara, e le città della costa istriana.

Si tratta di una costa quasi sempre rocciosa e come capita in questi casi, quando tra l’altro le isole sono molte, uno dei modi migliori per muoversi è proprio in barca.

Fonte: Foto di Free-Photos da Pixabay

Croazia, in catamarano di isola in isola

È il modo migliore per essere autonomi rispetto ai traghetti di linea, per scegliere quando e dove fermarsi in libertà, per andare nelle calette e sulle spiagge più nascoste, dove non si può arrivare con altri mezzi.

Il catamarano per la sua particolare forma offre più stabilità, anche in caso di maltempo. oltre che spazi più ampi, sia per la zona notte che per la sala da pranzo e per il ponte su cui prendere il sole.

In base al budget naturalmente le condizioni cambiano molto. Se non si può esagerare con la spesa conviene noleggiare l’imbarcazione assieme ad altre persone, magari assicurandosi che non vi sia una differenza eccessiva di età, e che si possa parlare tutti la stessa lingua.

Con un budget superiore è possibile avere più privacy e per esempio noleggiare un catamarano con un cuoco oltre che uno skipper eperto.

Scivolare sull’acqua calma delle aree interne dell’arcipelago croato con piena libertà di scelta di attracco e di pausa è sempre più la soluzione preferita dai turisti rispetto alle code in automobile lungo la costa.

