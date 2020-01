Alle 15:30 di sabato 25 gennaio andrà in scena Friburgo-Paderborn . Lo scontro sarà valevole per la 19sima giornata di Bundesliga.

Bundesliga, Friburgo-Paderborn: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso il Schwarzwald-Stadion di Friburgo in Brisgovia, alle ore 15:30 di sabato 25 gennaio, si giocherà Friburgo-Paderborn. Il match sarà valevole per la 19esima giornata di Bundesliga.

Il Friburgo, che attualmente si trova in settima posizione in classifica con 29 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Magonza per 1-2. Ottima stagione fin qui per loro, col sogno Europa sempre vivo, seppur difficilmente realizzabile.

Il Paderborn è sempre ultimo con 12 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Bayer Leverkusen per 1-4. Nonostante un discreto periodo di forma, i neopromossi sono sempre i candidati principali al ritorno in seconda serie. Serve risalire la china in fretta per non perdere le ultime speranze di salvezza.

La classifica aggiornata alla giornata 19

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni il Friburgo ha fatto registrare 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi.

Il Paderborn ha la terza peggior difesa (40 reti subite), il quarto peggior attacco (21 reti segnate) e la quinta peggior differenza reti (-19).

Le probabili formazioni di Friburgo-Paderborn

FRIBURGO (4-3-3): A. Schwolow, C. Gunter, Manuel Gulde, D. Heintz, Robin Koch, C. Kwon, Amir Abrashi, J. Schmid, J. Haberer, N. Petersen, Lucas Holer

Allenatore: Christian Streich

PADERBORN (3-4-3): L. Zingerle, S. Schonlau, Laurent Jans, Luca Kilian, M. Drager, S. Vasiliadis, C. Antwi-Adjei, K. Gjasula, Kai Proger, Sven Michel, D. Srbeny

Allenatore: Steffen Baumgart

L’arbitro sarà il signor Christian Dingert, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tobias Christ e Timo Gerach. Addetti al VAR saranno Robert Hartmann e l’assistente Christian Leicher

Le quote e il pronostico di Friburgo-Paderborn

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.77 il successo ospite a 4.29 e per quanto riguarda il pareggio, viene proposto a 4.08.

Si consiglia di giocare 1+Over 1.5.

