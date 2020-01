Condividi su

Bundesliga, Union Berlino-Augusta: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino, alle ore 15:30 di sabato 25 gennaio, si affronteranno Union Berlino e Augusta. Lo scontro sarà valido per la 19esima giornata di Bundesliga.

L’Union Berlino attualmente staziona in dodicesima posizione con 20 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Lipsia per 3-1. Periodo buio per i capitolini, viste le tre sconfitte consecutive dalle quali provengono e una classifica che si fa sempre pericolante. Ma salvarsi si può, occorre però ingranare nuovamente la marcia giusta.

L’Augusta è in decima posizione in classifica con 23 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Borussia Dortmund per 3-5. Due ko di fila per i bavaresi ma la graduatoria sorride. La salvezza non dovrebbe essere un problema per loro, salvo ribaltoni in questa seconda metà di stagione.

La classifica aggiornata alla giornata 19

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime cinque partite fra le due formazioni, gli ospiti hanno fatto registrare 1 vittoria e 4 pareggi.

L’Union arriva all’appuntamento con il terzo peggior attacco (21 reti siglate), mentre l’Augusta ha la quinta peggior difesa (36 reti subite).

Le probabili formazioni di Union Berlino-Augusta

UNION BERLINO (3-4-3): R. Gikiewicz, M. Friedrich, N. Subotic, C. Lenz, J. Ryerson, M. Parensen, R. Andrich, C. Gentner, M. Bulter, M. Ingvartsen, S. Andersson

Allenatore: Urs Fischer

AUGUSTA (4-3-3): Tomas Koubek, Philipp Max, J. Gouweleeuw, Tin Jedvaj, S. Lichtsteiner, Daniel Baier, Rani Khedira, F. Jensen, Ruben Vargas, M. Richter, F. Niederlechner

Allenatore: Martin Schmidt

La partita sarà arbitrata dalla signora Bibiana Steinhaus, che sarà coadiuvata dagli assistenti Mark Borsch e Marcel Unger. Addetti al VAR saranno Tobias Welz e l’assistente Rafael Foltyn.

Le quote di Union Berlino-Augusta

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.15, quella degli ospiti dell’Augusta a 3.39 e il pareggio, infine, a 3.56.

Si consiglia di giocare X2.

