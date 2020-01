Condividi su

Bundesliga, Werder Brema-Hoffenheim: probabili formazioni, pronostico e quote

Al Weserstadion di Brema, alle ore 15:30 di domenica 26 gennaio, andrà in scena Werder Brema-Hoffenheim. Lo scontro sarà valido per la 19esima giornata di Bundesliga.

Il Werder Brema, che adesso si trova in sedicesima posizione in graduatoria a 17 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Fortuna Dusseldorf per 0-1. Un successo salvifico per i verdi, reduci da un periodo nero e attualmente in zona playout. Ora bisogna continuare su questa strada per risalire la china.

L’Hoffenheim oggi occupa l’ottava posizione in classifica con 27 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro l’Eintracht Francoforte per 1-2. Periodo così così per una squadra ambiziosa, ma spesso un po’ troppo frenata: nelle ultime cinque uscite di Bundesliga, sono arrivate infatti due vittorie e tre sconfitte.

La classifica aggiornata alla giornata 19

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è molto equilibrata: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini, sono infatti arrivate 3 vittorie per parte e 4 pareggi.

Il Werder arriva all’appuntamento con la seconda peggior difesa (41 reti subite) e la terza peggior differenza reti (-17).

Le probabili formazioni di Werder Brema-Hoffenheim

WERDER BREMA (3-4-2-1): J. Pavlenka, Marco Friedl, N. Moisander, Omer Toprak, D. Klaassen, Kevin Vogt, L. Bittencourt, Nuri Sahin, M. Eggestein, M. Rashica, Josh Sargent

Allenatore: Florian Kohfeldt

HOFFENHEIM (4-4-2): P. Pentke, B. Hubner, K. Stafylidis, Stefan Posch, H. Nordtveit, S. Rudy, F. Grillitsch, C. Baumgartner, D. Geiger, Ihlas Bebou, A. Kramaric

Allenatore: Alfred Schreuder

Il match sarà diretto dal signor Martin Petersen, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alexander Sather e Robert Wessel. Al VAR ci saranno Benjamin Brand e Jan Seidel.

Le quote e il pronostico di Werder Brema-Hoffenheim

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.36, mentre la vittoria degli ospiti è a 2.81. Il pareggio, infine, è a 3.72.

Si consiglia di giocare la quota Goal.

