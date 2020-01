Condividi su

Governo ultime notizie: le reazioni alle dimissioni di Luigi Di Maio

Proprio a ridosso delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha deciso di rimettere il proprio mandato nelle mani del reggente pro-tempore, Vito Crimi. Le forze che compongono la maggioranza hanno accolto le dimissioni senza dichiarazioni particolarmente rilevanti. Semplicemente, si è preso atto della decisione. Il governo, stando alle parole sia di Di Maio che degli altri esponenti dell’esecutivo, non sarebbe in bilico.

Governo, ultime notizie: Zingaretti crede che non ci saranno effetti sull’esecutivo

Per il segretario dem Nicola Zingaretti, le dimissioni di Di Maio come politico riguardano “un dibattito interno al Movimento 5 Stelle, e che io rispetto, su come stare in questa fase politica. Io penso che schierarsi contro il centrodestra sia un punto dirimente”.

Importanti anche le dichiarazioni di Giuseppe Conte, premier degli ultimi due esecutivi sostenuti dal M5S. Il primo ministro rientrava nella squadra di governo proposta, in epoca di campagna elettorale per le politiche del 2018, dallo stesso Di Maio. “La scelta di Luigi Di Maio di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle mi rammarica, ma è una decisione di cui prendo atto con doveroso rispetto. Bisogna riconoscergli il merito di tanti risultati ottenuti: penso all’impegno profuso per la giustizia sociale e la legalità, per misure come il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione e la lotta ai privilegi della classe politica. Luigi è stato il protagonista della realizzazione di questi valori cardine del Movimento: si è sempre battuto per essi e sono sicuro che continuerà nell’impegno in questa direzione.”

Conte, così come Zingaretti, insiste nell’importanza del rinnovamento interno, assicurando che il M5S “dovrà completare questo processo e abbracciare con coraggio ed entusiasmo le nuove sfide che dovrà affrontare. Auguro a Vito Crimi di svolgere al meglio il lavoro che lo attende.” Chiosa, infine, sull’augurio di lavorare fianco a fianco con Di Maio come ministro degli Esteri fino al 2023 “per consolidare il ruolo di primo piano dell’Italia nell’Europa e nel mondo.”

Per Salvini, è indice che il governo è arrivato al capolinea

Non poteva mancare la reazione del leader dell’opposizione, Matteo Salvini. Il segretario federale del carroccio ha asserito che “l’abbraccio mortale con il PD dei poteri forti è stato un tradimento per milioni di italiani che volevano il cambiamento. Sia in Emilia Romagna che in Calabria molti ex elettori dei 5 Stelle sceglieranno la Lega. Al governo Litigano su tutto: prima si vota meglio è”.

