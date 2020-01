Il match Crotone-Spezia è valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inzio previsto per le 15.00 di domenica 26 gennaio.

Crotone-Spezia: probabili formazioni, quote e dove vederla

La preview di Crotone-Spezia

Il Crotone è una delle squadre più in forma del campionato e i numeri parlano chiaro: sono infatti quattro le vittorie consecutive fra casa e trasferta, oltre anche a due gare di fila senza subire gol, cinque partite consecutive in cui segna almeno un gol, in totale 15 match a segno nelle ultime 17 uscite. I calabresi non a caso sono terzi e, per il momento, hanno staccato le inseguitrici con un rendimento costante e brillante. I dati statistici sono dalla loro parte, visto che nelle dieci partite casalinghe disputate, soltanto una volta sono usciti sconfitti. L’avversario però, non sarà sicuramente dei più abbordabili.

Di fronte ci sarà uno Spezia che vanta un rendimento non corrispondente alla propria classifica: i liguri hanno perso soltanto una delle ultime dodici partite disputate e sono imbattuti da sette turni consecutivi. Con l’inizio del nuovo anno, si è registrata una leggera flessione con tre pareggi nelle ultime quattro, ma la zona playoff è ampiamente alla portata dei liguri. L’unica statistica negativa è quella che vede un rendimento esterno non proprio eccellente: sono soltanto due le vittorie ottenute lontane dal Picco fino a qui in campionato.

Le probabili formazioni di Crotone-Spezia

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mazzotta, Benali, Barberis, Crociata, Molina; Simy, Messias.

Allenatore: Stroppa

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; F. Ricci, Gudjohnsen, Gyasi.

Allenatore: Italiano

Le quote e il pronostico del match

Crotone-Spezia è una partita dall’esito scontato secondo i bookmakers, che propongono una quota di 1,75 relativa all’1, la x a 3,45, mentre il 2 si trova a 5.00. Il pronostico consigliato è quello dell’1+Under 3,5.

Crotone-Spezia: dove seguire il match in diretta tv o in streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

