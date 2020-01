Venezia-Trapani è un match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio previsto per le 15.00 di domenica 26 gennaio.

Venezia-Trapani: probabili formazioni, quote e dove vederla

Venezia-Trapani è un match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie B: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00 di domenica 26 gennaio allo stadio Penzo di Venezia.

Il Venezia è fuori dalla zona playout per via della migliore differenza reti nei confronti dell’Empoli, che ha ottenuto gli stessi punti nel girone d’andata, ovvero 23. Quello dei lagunari è stato un rendimento deficitario e mai costante: non a caso, nelle ultime cinque partite è arrivata soltanto una vittoria, nell’ultimo turno contro la Cremonese. La squadra veneta punterà tutto su un mercato all’altezza per uscire dalla zona calda e assicurarsi una tranquilla salvezza o, chissà, una qualificazione in extremis ai prossimi playoff, al momento più sogno che obiettivo.

Il Trapani si trova al penultimo posto in classifica avendo totalizzato appena 18 punti in 20 giornate, numeri da retrocessione. L’unica nota lieta è stata la vittoria riportata nell’ultimo turno in casa, contro l’Ascoli, che ha senza dubbio ridato fiducia alla squadra di Castori, la quale per mantenere la categoria dovrà rendersi protagonista di un’impresa, visto anche il “caos” societario che si sta vivendo in questo momento, con continue collisioni allenatore-dirigenza per via di alcune scelte di mercato non pienamente condivise e la separazione dal proprio ds.

Venezia-Trapani: le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Caligara, Lollo, Maleh; Aramu, Montalto, Capello.

Allenatore: Dionisi

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Scognamillo, Strandberg, Buongiorno; Moscati, Luperini, Taugourdeau, Colpani, Coulibaly; Biabiany, Pettinari.

Allenatore: Castori

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers, in vista di Venezia-Trapani, quotano la vittoria del Venezia a 2,05, il pareggio a 3,15, mentre la vittoria esterna dei siciliani paga circa 4 volte la puntata iniziale. Il pronostico consigliato è quello dell’1X+Under 3,5, visto che entrambe le squadre fanno molta fatica a trovare la via della rete e il Trapani non ha trovato sin qui molta fortuna lontano da casa.

Venezia-Trapani: dove vedere il match in diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN.

