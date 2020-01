Condividi su

Nostos: quando esce il nuovo album, pezzi e anticipazioni

Andrea Cubeddu, cantautore barbaricino classe 1993, è l’autore di Nostos, pubblicato il 19/12/2019. Un album che segna un’ulteriore tappa nel percorso di vita del musicista, che ormai da qualche anno vive a Milano e ha alle spalle una corposa esperienza live.

Com’è Nostos, il nuovo album di Andrea Cubeddu

Con Nostos Andrea Cubeddu torna al cantato in italiano (i precedenti On The Street e Jumpin’ Up And Down erano in inglese). Questo significa anche un riavvicinamento alle proprie radici, un modo di aprirsi al pubblico in maniera più vera e naturale, recuperando anche i suoni dei luoghi della sua giovinezza, quella Barbagia che è probabilmente il cuore più autentico della Sardegna. Ma è tutta la musica che si rifà alle tradizioni delle civiltà che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, che in Nostos (in greco, viaggio) è la vera protagonista. Come sono influenzate le nostre esistenze dalla scelta di imboccare una strada piuttosto che un’altra? Questo è quel che si chiede Andrea Cubeddu, alla luce della sua acuta osservazione dei moti dell’animo, spesso irrazionali e impetuosi, che sfuggono al controllo degli individui e ne condizionano le decisioni.

Andrea Cubeddu - la mia Itaca

La tracklist dell’album

Nostos, in vendita dallo scorso 19 Dicembre, è stato preceduto, il 17 Dicembre dal singolo La Mia Itaca. Del nuovo lavoro di Andrea Cubeddu è disponibile la tracklist:



01. Notti Ionie

02. Io Ricordo

03. La Mia Itaca

04. Il Richiamo

05. Maledetta Speranza

06. Sangue Del Mio Sangue

07. Orione

08. Giorni Migliori



Otto tracce quindi per Nostos, che sarà disponibile in tre formati: fisico, digitale e in streaming.

Il tour di promozione per Nostos di Andrea Cubeddu

Dedito da sempre ad un’intensa attività on stage, anche per Nostos Andrea Cubeddu non si smentisce. Queste le date per ora confermate del tour che promuoverà il suo nuovo album:



30/01 Bar Bah, Milano

31/01 Bottiglieria Bligny, Milano

01/02 Lab Libri al Banco, Vimercate (MI)

06/02 Arteficio, Torino

07/02 Espresso Italia, Pinerolo (TO)

09/02 Circolo Hochiminh, Pistoia

14/02 Museo Nivola, Orani (NU)

15/02 Agriturismo ‘Su Connottu’, Sorgono (NU)

21/02 Le Officine, Cagliari

22/02 Abetone, Sassari

28/02 Zenoteca, Perugia

29/02 Factory Zero Zero, Senigallia (AN)

01/03 Osteriachebici con ‘Viadelcanto’, Pesaro (PU)



È probabile che, vista l’energica presenza sui palchi di Andrea Cubeddu, anche per il tour di supporto a Nostos vengano comunicate ulteriori date.

Andrea Cubeddu: da Torino alla Barbagia, da Milano a Chicago

Andrea Cubeddu, autore di Nostos, è nato a Torino nel 1993, ma già a 13 giorni di vita, si trasferisce a Orani, in Sardegna. Vi resta fino a quando, diciannovenne, si trasferisce a Milano per cercare di sfondare in ambito musicale. Apprezzato bluesman, nel 2016 è a Chicago, dove arricchisce il suo bagaglio di esperienze e torna in Italia ancora più determinato a perseverare nella sua già febbrile attività dal vivo. Dopo l’EP On The Street, nel 2017 pubblica il suo primo disco Jumpin’ Up And Down. Il recentissimo Nostos, infine, segna il ritorno al cantato in lingua italiana.

