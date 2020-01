Dawn of Fear: trama e anticipazioni del survival horror. Quando esce

Condividi su

Terrore, angoscia e paura, queste le caratteristiche principali di Dawn of Fear. Il survival horror, disponibile esclusivamente per PS4 da lunedì 3 febbraio 2020, è stato sviluppato da Brok3nsite e si ispira nelle musiche, atmosfere e tecniche ad alcuni giochi del passato che hanno segnato intere generazioni di appassionati.

Il protagonista della storia è un giovane studente che deve combattere contro orripilanti morti che camminano, superare pericolose prove e risolvere complicati enigmi in cui più che pistole, coltelli e altri strumenti per difendersi, le armi vincenti sono l’arguzia e l’intelligenza. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul gioco in uscita!

Come già detto in apertura di articolo, sarà possibile giocare a Dawn of Fear dal 3 febbraio 2020. Il gioco sia nella grafica, estetica e sinossi, si ispira alle grandi saghe come Resident Evil e Silent Hill che hanno conquistato milioni persone grazie alla loro capacità di far immedesimare i partecipanti nel ruolo del protagonista. Al centro del survival horror c’è Alex, giovane uomo che studia Belle Arti in un istituto lontano dalla propria dimora. La sua routine viene interrotta da una chiamata scioccante del legale di famiglia in cui quest’ultimo rivela al ragazzo che la matrigna si è tolta la vita.

Il protagonista di Dawn of Fear allora, sconvolto e incapace di comprendere le motivazioni che hanno spinto la donna ad un tale gesto, torna a casa per organizzare il funerale e firmare documenti riguardanti l’eredità. Giunto sul posto Alex scopre qualcosa di davvero inquietante: nell’abitazione sono presenti dei libri dedicati negromanzia, oscura forma di divinazione utilizzata per evocare spiriti e defunti. Inoltre il ragazzo non è solo ma mostruose creature popolano la e bramano di ucciderlo. Per scampare alla morte l’uomo dovrà risolvere tutti gli enigmi ed agire d’astuzia.

