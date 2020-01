Domenica 26 Gennaio, nel primo pomeriggio alle ore 15.00, va in scena il match Reggina-Bari, valido per la 23esima giornata di campionato della Serie C.

Reggina-Bari: probabili formazioni, quote e pronostico

Si tratta di un autentico scontro al vertice: al momento i padroni di casa si trovano al primo posto in classifica con 52 punti, mentre gli ospiti sono secondi con 46 punti all’attivo.

Si tratta di una sfida storica disputatasi in lungo e in largo dalla Serie D alla A. Ecco alcune curiosità e statistiche:

– in Serie D le squadre si sono affrontate una volta nella stagione 53/54, vedendo trionfare il Bari.

– in Serie C il Bari è imbattuto al Granillo.

– in Serie B le due formazioni si sono sfidate dodici volte, con sette vittorie per gli amaranto, cinque pareggi e mai una vittoria per i pugliesi.

– in Serie A i due incontri risalgono agli anni 2000 e hanno visto ambedue trionfare i Galletti.

Allo stadio è previsto il tutto esaurito con un affluenza di 20.000 spettatori. Per questo motivo, la società della Reggina ha pubblicato il seguente annuncio per evitare possibili problemi ai tornelli di ingresso:



“La Reggina invita i tifosi in possesso di regolare tagliando o tessera abbonamento per assistere al match tra Reggina e Bari, in programma per le ore 15 di domenica 26 gennaio, di presentarsi allo stadio Oreste Granillo con largo anticipo in modo tale da permettere le consuete operazioni di pre-filtraggio. Si raccomanda altresì di prendere visione del Regolamento d’uso dello stadio in vigore per la stagione corrente“.

Reggina-Bari: le probabili formazioni

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Rossi, Blondett, Loiacono; Liotti, De Rose, Nielsen, Rolando; Bellomo; Denis, Corazza

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Simeri, Antenucci

Le quote e il pronostico del match

Quote dei bookmakers molto alte per questa partita, questo significa una grande incertezza sul risultato finale. Al momento l’1 e dato a 2.50, l’X a 2.95 e il 2 a 2.80. Vista l’importanza della sfida, si consiglia di giocare la quota Goal, fissata a 1.90.

