Domenica 26 Gennaio alle ore 15.00, si disputerà il match Viterbese-Catania, valido per la 23esima giornata di Serie C del gruppo C.

Condividi su

Viterbese-Catania: probabili formazioni, quote e pronostico

Domenica 26 Gennaio alle ore 15.00, si disputerà il match Viterbese-Catania, valido per la 23esima giornata di Serie C.

La Viterbese al momento ha conquistato 29 punti in 22 gare piazzandosi al nono posto della classifica di questo gruppo C. Per i laziali sarà fondamentale il mercato di riparazione per migliorare la propria difesa e sostituire i giocatori ceduti, ma l’obiettivo playoff è assolutamente alla portata per questo ambizioso club. Nelle ultime cinque partite sono arrivate due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Dall’altra parte, al momento il Catania occupa la settima posizione in classifica con 33 punti all’attivo. I siciliani, già alle prese con problemi societari e inconvenienti dettati dal calciomercato, dovranno anche fare a meno di Saporetti e Welbeck, fuori per infortunio. Nonostante le difficoltà, servirà dar tutto per poter raggiungere a fine stagione i playoff, dopo che il sogno promozione diretta è svanito già da tempo. Negli ultimi cinque match, gli etnei hanno collezionato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Viterbese-Catania: le probabili formazioni

Viterbese (3-5-2): Pini; De Giorgi, Besea, Baschirotto; Simonelli, Bezziccheri, Bensaja, Sibilia, Errico; Bunino, Tounkara

Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, T. Silvestri, Esposito, Pinto; Biagianti, Rizzo; Biondi, Curcio, Di Molfetta; Curiale

Le quote e il pronostico del match

In Viterbese-Catania, le due squadre si affronteranno a viso aperto in un match dall’esito tutt’altro che scontato. Questa incertezza si riflette sulle quotazioni dei bookmakers, facendo schizzare l’1 sopra il 2.50, l’X a 3.10 e il 2 fisso a 2.70.

In leggerissimo vantaggio troviamo i padroni di casa, ma visto l’andamento non brillante delle due difese diventa interessante la giocata Goal/NoGoal con Goal a quota 1.73 e NoGoal a 1.95.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]