Monopoli-Ternana: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno dei match in programma nella 23a giornata del Girone C di Serie C è Monopoli-Ternana, che si disputerà domenica 26 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Veneziani.

Monopoli-Ternana: la preview del match

Il Monopoli è una delle sorprese di questo tostissimo girone. I pugliesi si trovano infatti in piena zona playoff – precisamente al quarto posto in classifica – e vogliono continuare a stupire. Un percorso di crescita netto quello delle ultime stagioni, che può culminare quest’anno nella consacrazione definitiva. Molto difficile pensare a una promozione, ma i biancoverdi possono ambire a una grande annata a prescindere da ciò. Nelle ultime cinque uscite di campionato sono arrivate tre vittorie e due sconfitte, ma il loro rendimento casalingo non è dei migliori: infatti gli ultimi due ko sono arrivati entrambi di fila tra le proprie mura amiche del Veneziani, contro Paganese e Avellino.

Tre punti più in altro staziona la Ternana. In questo caso parliamo di una squadra davvero tanto ambiziosa e che per una parte di stagione è stata la capolista solitaria del gruppo. Poi un calo, l’avvento della Reggina e la crescita del Bari hanno relegato le fere sull’attuale gradino più basso del podio. Visto lo scontro diretto in programma proprio tra le prime due classificate, gli umbri in caso di vittoria in terra pugliese possono recuperare terreno almeno su una delle due formazioni rivali. Negli ultimi cinque incontri di campionato, i rossoverdi hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Le probabili formazioni del match

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, Maestrelli, Mercadante; Hadziosmanovic, Carriero, Triarico, Tuttisanti, Donnarumma; Fella, Cuppone

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Defendi, Paghera, Salzano; Furlan; Marilungo, Vantaggiato

Le quote e il pronostico del match

In vista di Monopoli-Ternana, i bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa a 2.85, il pareggio a 2.95 e la vittoria degli ospiti a 2.50.

Si consiglia di giocare la quota Goal, proposta a 1.87.

