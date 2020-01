Condividi su

Premier League, West Ham United-Liverpool: probabili formazioni, pronostico e quote

West Ham United-Liverpool sarà il recupero della 18sima giornata di Premier League. Fischio d’inizio previsto alle 20:45 di mercoledì 29 gennaio presso il London Stadium di Londra.

Il West Ham United, che al momento occupa la posizione 17 in classifica con 23 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro lo Southampton per 0-1. Il Liverpool ora occupa la testa della classifica con 67 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Watford per 2-0. Per il West Ham sarà una sfida complicata, perché ha davanti una macchina delle vittorie che ha portato a casa i tre punti in 22 occasioni su 23 partite disputate (più un pareggio).

Le statistiche del match

Anche la storia recente fra le due squadre è sbilanciata verso i Reds: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini, infatti, il Liverpool ha fatto registrare 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi. L’ultimo incontro, tuttavia, è stato un pareggio (quasi un anno fa): in casa del West Ham finì infatti 1-1, con reti di Sadio Mané per il Liverpool, cui rispose a breve giro di posta Michail Antonio.

In caso di vittoria, il Liverpool avrà battuto tutte le squadre attualmente in Premier League. Per i Reds sarebbe la prima volta.

Il West Ham United arriva all’appuntamento con la quinta peggior difesa (38 reti), ma è ben poca cosa rispetto alle statistiche del Liverpool. Questi ultimi possono infatti vantare la miglior difesa (15 reti subite), il secondo miglior attacco (54 reti) e la miglior differenza reti (39 reti).

Le probabili formazioni di West Ham United-Liverpool

WEST HAM UNITED (4-5-1): D. Randolph, Issa Diop, A. Cresswell, A. Ogbonna, P. Zabaleta, Declan Rice, P. Fornals, M. Lanzini, Mark Noble, R. Snodgrass, S. Haller Allenatore: Manuel Pellegrini

LIVERPOOL (4-3-3): A. Becker, T. Alexander-Arnold, Joe Gomez, V. Van Dijk, A. Robertson, Fabinho, G. Wijnaldum, J. Henderson, M. Salah, Sadio Mane, R. Firmino Allenatore: Jürgen Klopp

Il match sarà arbitrato dal signor Jonathan Moss, assistito da Marc PErry e Constanine Hatzidakis. Quarto uomo sarà Graham Scott, mentre al VAR troveremo Kevin Friend con l’assistente Simon Beck.

Le quote di West Ham-Liverpool

La vittoria degli ospiti è ovviamente data per favorita dai bookmakers con una quota media di 1.35. Segue la “ics”, che paga 5.50, mentre la vittoria dei padroni di casa frutterebbe allo scommettitore, in media, una quota di 8.10.